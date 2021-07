Krovinovic abandona Benfica e regressa a casa

O Benfica acordou com o Hajduk Split a transferência do médio croata Filip Krovinovic, a título definitivo, anunciou esta segunda-feira o clube lisboeta no sítio oficial na Internet.

“O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Hajduk Split, da Croácia, para a transferência, a título definitivo, do médio Krovinovic”, informa o Benfica num curto comunicado, sem revelar mais detalhes sobre a transferência do jogador, de 25 anos.

Krovinovic foi contratado na época 2017/18 pelo Benfica ao Rio Ave, equipa que representou durante dois anos e na qual se destacou na I Liga portuguesa, mas nunca se conseguiu afirmar como titular na Luz, tendo sido emprestado nas últimas temporadas ao West Bromwich e ao Nottingham Forest, de Inglaterra.

O médio ofensivo, que iniciou a carreira profissional no NK Zagreb, clube ao qual foi contratado pelo Rio Ave, regressa ao país natal, para representar o Hajduk Split, depois de ter disputado apenas 28 jogos da equipa principal do Benfica, nos quais marcou dois golos.