Benfica contrata o Roman Yaremchuk por €17 milhões

É avançado, tem 25 anos, fez 61 golos nas últimas quatro épocas no Gent, da Bélgica, e teve lugar cativo na seleção da Ucrânia que, no Europeu deste verão, jogou até aos quartos-de-final.

Roman Yaremchuk é reforço para o Benfica, que confirmou este sábado a sua contratação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O clube comprou 75% dos direitos económicos do jogador por €17 milhões e assinou com ucraniano um contrato válido até 30 de junho de 2026.

É a sétima contratação mais cara na história do Benfica - Yaremchuk custou o mesmo que Rafa Silva - e acontece qualquer coisa como um ano depois de o clube da Luz gastar €24 milhões no uruguaio Darwim Núñez, outro avançado.