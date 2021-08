Jorge Jesus: “A parte que tenho desta vitória é para Luís Filipe Vieira. Fez um grande trabalho no Benfica e continuará a ser meu amigo”

A análise ao jogo

"Sabíamos que íamos encontrar um rival forte, mas também sabíamos que tínhamos valor para chegar aqui, apresentar um futebol de qualidade e sair com um resultado positivo. É verdade que ganhámos 0-2, mas podíamos ter ganhado por 4-1 ou 5-1. Houve dois penáltis em que parecia andebol dentro da área do Spartak, o árbitro não viu.

Mas o que é importante é dizer que, para o primeiro jogo da época, o Benfica fez um grande jogo, melhor do que pensava. Foi uma vitória de afirmação, de uma equipa muito confiante, mas só estamos na primeira parte da eliminatória. Os jogadores fizeram por isso, taticamente foram espetaculares, fizemos tudo o que montámos para a estratégia.

Adivinhámos que o Spartak ia jogar em 4-3-3 e não em 4-4-2 como vinha a jogar na pré-época, preparámo-nos bem, os jogadores merecem a vitória.

As palavras para Luís Filipe Vieira

"E não me posso esquecer de uma pessoa muito importante para mim, que me fez regressar ao Benfica e me deu oportunidade de trabalhar no Benfica pela primeira vez, que é o presidente Luís Filipe Vieira. A parte que tenho desta vitória é para ele, porque fez um grande trabalho no Benfica e, portanto, é meu amigo e continuará sempre a ser".

O sistema de três centrais

"Trabalhámos durante a semana a pensar que o Spartak apresentasse ujm 4-2-3-1, o que é importante na forma como podemos montar estratégias. Mas, depois, comecei a pensar, e sempre que o Rui [Vitória] jogou contra mim, jogou em 4-3-3. Quando vi que era isso que estava no jogo, os meus jogadores estavam identificados com isso.

Saímos para o intervalo com três, quatro, cinco oportunidades de golo. É verdade que o Spartak também teve uma. Não quis mexer muito em jogadores novos, só no João Mário, que fez um grande jogo, como grande jogador que é. Agora falta um jogador para entrar na fase de grupos da Champions [correção: falta o segundo jogo contra o Spartak e, depois, ainda o play-off, caso o Benfica passe], que é o que a gente quer, estar entre os melhores".

A dinâmica entre João Mário e Weigl

"Sim. O próprio Weigl também fez um bom jogo, sente-se mais confortável com este sistema. Acho que todos jogaram bem, não há um que não possamos dizer que não esteve bem. Não é fácil segurar esta equipa, que tem um ponta de lança possante, que segura bem a bola, mas os nossos centrais nunca o permitiram fazer de parede. O jogo do Benfica foi espetacular".