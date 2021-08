Jorge Jesus: “Quem está neste mundo sente que o futebol sem adeptos não tem cabimento”

Preparação para a liga & Moreirense

"Não preparei nada. Chegámos ontem de Moscovo e vamos treinar hoje à tarde [sexta-feira]. Agora temos a vantagem de já nos conhecermos bem e é mais fácil. [O Moreirense] não mudou muito, mudou o treinador [João Henriques], mas em termos de jogadores não mudou muito. Vamos ter um jogo difícil por aquilo que o Moreirense nos tem transmitido ao longo dos últimos anos.”

Champions

“É fundamental não só desportivamente, mas também financeiramente e não temos muito tempo. Ou conseguimos ou não conseguimos. No campeonato não é assim e temos trinta e tal jornadas. Estamos a dar prioridade aos jogos da Champions.”

Três centrais como em Moscovo?

“Poderá mudar. Depende do treino. Temos dois jogadores que apresentam alguma fadiga muscular são centrais, o Vertonghen e o Lucas Veríssimo. Podemos ter de alterar em função disso.”

Yaremchuk

"A ideia de o trazer foi exatamente a pensar que poderá ser útil amanhã no jogo. Temos dois avançados que ficaram de fora por lesão - o Rodrigo Pinho nem tanto, mas o Seferovic sim -, mas amanhã vai estar na convocatória."

Regresso dos adeptos

“É um sentimento muito profundo. Quem está neste mundo sente que o futebol sem adeptos não tem cabimento. Principalmente no Benfica. Os adeptos são muito importantes nas vitórias do Benfica. Nos nossos jogos, 70 ou 80 por cento dos adeptos são do Benfica.”