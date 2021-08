Jesus: "Trocar o pneu do carro em andamento é complicado"

Alterações no 11

“Seis! Fiz seis alterações em relação ao último jogo em Moscovo. Foi uma equipa que jogou muito e correu muito em Moscovo. Tínhamos de mexer na equipa. Tirámos os jogadores que sabíamos que estavam mais pesados, mais fatigados. É verdade que isso tirou alguma qualidade à equipa, apesar de a equipa nos primeiros 45 minutos ter feito um bom jogo. Chegou ao intervalo a ganhar 2-1, podia estar a ganhar por mais. Criou situações para isso.”

Segunda parte

“Com a expulsão do Diogo [Gonçalves], tornou-se mais complicado. Passámos a maior parte do tempo a defender, com pouca saída de bola. Mesmo os jogadores que entraram, que tinham jogado em Moscovo, notou-se nitidamente. Principalmente Rafa, Weigl e Grimaldo, faltou-lhes frescura física. O mais importante foi ganhar. O ano passado não ganhámos aqui, aqui é um campo difícil de se ganhar. Foi mais uma vitória.”

Minutos para reforços...

“E Gedson. Trocar o pneu do carro em andamento é complicado. O Meite ainda não tinha feito nenhum minuto, não o conhecíamos assim tão bem. Como o Roman [Yaremchuk], que estava no banco. Se puséssemos a jogar, era risco grande. Chegou, não conhece a equipa. Mas teve de ser. Mas poder decarregar o Julian [Weigl], tinha de meter o Sou [Meite]. Notei que precisava muito de jogo para poder jogar ao nível que a equipa exige, mas esteve bem. Não esperava nem mais nem menos, ele não conhece os processos da equipa. Nem na bola parada sabe onde tem de se posicionar. O outro foi o Gil Dias, esse sim, tem mais tempo, devia ter feito melhor. Tem condições para fazer melhor”

Expulsão

“Temos de saber jogar melhor com menos um jogador, não só taticamente, mas fisicamente não senti a equipa com capacidade. Os jogadores que foram entrando não ajudaram a equipa a ficar mais fresca. É o primeiro jogo, toda a equipa está a crescer.”