Jorge Jesus: “Poderia dizer que não tenho nada a provar, o currículo fala por si, mas o treinador tem de provar a qualidade todos os dias”

O jogo que aí vem

"Este jogo tem vários fatores, não só desportivo, mas também pelo facto de sabermos que os nossos adeptos vão estar connosco. Estávamos ansiosos por isso e esperamos que eles nos ajudem a passar esta eliminatória, sabendo que o adversário perdeu o primeiro jogo, mas que tem uma segunda hipótese neste encontro. Vamos tentar que isso não aconteça porque acreditamos no que estamos a fazer. Acreditamos que temos todas as condições para passar a eliminatória, com a ajuda dos nossos adeptos será mais fácil.

Queremos sempre começar bem, mas isso não significa que se acabe bem. Isto é como acaba e não como se começa. Há um ano de trabalho, há um conhecimento melhor da equipa, os jogadores sabem melhor aquilo que eu quero. Tudo isso acrescenta uma melhor identificação da equipa para com o treinador e vice-versa. É natural, é trabalho."

Finalmente, vai voltar a ter adeptos na Luz

"Para mim é especial, porque ao fim de um ano é o primeiro jogo com público, pois estou habituado a estar na Luz com 60 a 65 mil adeptos nas bancadas, a empurrar-nos para as vitórias. Esse é um motivo para ser especial. Depois, não tem nada de especial por ser contra um treinador português. Tem responsabilidade, porque queremos derrotá-los para chegar ao play-off.

Quanto a provar alguma coisa, poderia dizer que não tenho nada a provar, porque o meu currículo fala por si, mas não o digo. O treinador tem todos os dias de provar a sua qualidade e cumprir os objetivos onde quer que esteja a trabalhar", frisou o técnico encarnado.

A equipa já pensa no play-off?

"O Benfica pensa que tem um jogo amanhã [terça-feira] para decidir o acesso ao play-off. A vantagem do primeiro jogo não nos garante a passagem da eliminatória. Temos de ganhar ou pelo menos não perder por menos de dois golos. Em Moscovo fizermos um grande jogo, a todos os níveis, foi espetacular e espero que a equipa tenha o mesmo comportamento, sabendo que o adversário não tem nada a perder. Vai apresentar-se de forma diferente, mas vamos preparar-nos hoje para isso."

Eventual vitória pode comprometer futuro de Rio Vitória

"Eu quero é ganhar. Mas sempre disse que quero que o Benfica passe esta eliminatória e que o Rui Vitória continue no Spartak, que seja feliz e que ganhe os títulos que tem de ganhar na Rússia. Mas estão em jogo os interesses do Benfica e queremos ganhar. Vou jogar contra uma equipa com um treinador português, queremos derrotar este adversário e passar ao play-off".

Gonçalo Ramos vai jogar?

"Não sei como estão os jogadores, porque ainda não os treinei. Hoje a ciência ajuda-nos a ter alguns sinais, sobre se os jogadores estão mais ou menos carregados, é um dado importante para o treinador tomar opções. Se o Gonçalo Ramos estiver recuperado é ele que vai jogar. No jogo com o Moreirense foi o jogador que mais correu, correu quase 13 km porque a equipa ficou com menos um jogador e ele ajudou até estar completamente arrasado fisicamente. É normal a evolução do Gonçalo, mas também a de todos. Está a trabalhar comigo há um ano. Mal de mim se não tivesse a capacidade para evoluir um jogador!"

O que aconteceu com Rui Pedro Braz durante o jogo com o Moreirense?

"Não vou entrar por aí e começar a dar justificações dessas coisas. Qualquer dia estou no banco, faço 'glu, glu, glu' e vocês perguntam por que fiz 'glu, glu, glu'".