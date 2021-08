Jorge Jesus: “A equipa soube trabalhar o resultado em função daquilo que tinha feito na Rússia”

A análise à eliminatória

"É o primeiro objetivo cumprido para a gente entrar não na fase de grupos, mas no play-off [da Liga dos Campeões]. Vamos ter um adversário que já sabemos quem é, o PSV da Holanda. Voltámos a fazer um grande jogo, a equipa soube trabalhar o resultado em função daquilo que tinha feito na Rússia e isso foi muito importante para o jogo".

O regresso dos adeptos ao Estádio da Luz

"Foi fundamental, para nós foi tudo novo, público novo, a ansiedade de termos o público aqui, o conforto e a segurança que nos deram foi muito importante".

A gestão da equipa

"Vamos ter tempo de analisar o PSG, agora no sábado temos já o Arouca e temos de estar focados no Arouca, isso é que é importante. Vamos fazer o que temos feito, como fizemos em Moreira de Cónegos, em Moscovo e aqui. Não há tempo para recuperar a equipa, têm de ser outros jogadores a participarem no jogo para não sobrecarregarmos outros".