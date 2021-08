Jorge Jesus: “A equipa melhorou com o João Mário. Sabe o que são ritmos de jogo, sabe organizar o jogo quando este precisa, sabe arriscar”

A influência de João Mário

"Agora, o Benfica é uma equipa que tem melhores ideias defensivas e ofensivas, melhores automatismos, beneficiou com a entrada do João Mário, um jogador com características que não tínhamos, um jogador que sabe o que são ritmos de jogo, que sabe organizar o jogo quando este precisa, que sabe arriscar... Isso deu estabilidade à equipa, que melhorou defensivamente porque se conhece melhor".

O sistema de três centrais — e Weigl

"O sistema de três centrais favorece um pouco o Julian [Weigl] e tudo isso tem contribuído par a melhoria individual e coletiva da equipa".

A lesão de Vertonghen

"O Vertonghen lesionou-se. Entrou o Morato e a equipa continuou a jogar com o mesmo sistema. E amanhã também vai entrar o Morato. Não é por aí que o sistema terá de ser mudado.

A lesão do Vertonghen faz-nos pensar um pouco. Normalmente temos cinco centrais e, neste momento, temos quatro porque temos o Ferro lesionado, com uma lesão que vai demorar algum tempo, mas temos dois dias para pensar nisso e ver o que é o melhor para o Benfica. E ver qual é a gravidade da lesão de Vertonghen também".

Sem se deter, o técnico assinalou ainda que o sistema de três defesas que o Benfica utilizou nos últimos três jogos “favorece um pouco o Julian [Weigl]” e que isso também “tem contribuído para a melhoria individual e coletiva da equipa”, mas não desvendou se irá abdicar desse sistema devido à indisponibilidade de Vertonghen, que se lesionou frente ao Spartak de Moscovo.

O Arouca, próximo adversário

"É uma equipa bem organizada, rápida a sair para o contragolpe, forte na bola parada e que tem alguns momentos de jogo que temos de estar muito atentos, senão podem surpreender-nos. Mas também é verdade que o Arouca tem de se preocupar muito com o Benfica, o que não invalida que olhemos para o nosso rival com humildade e respeito".

O novo avançado, Yaremchuk

"Chegou há pouco tempo e estava fora do contexto do treino, porque esteve de férias depois do Campeonato da Europa. Está à procura do seu espaço, do seu tempo. Não há jogos particulares, há jogos a sério como é a Champions e o campeonato e vai ser aí que ele vai ter de fazer a pré-época.

Pode ser de início, pode entrar, mas é aí que vamos ter de o lançar e, não estando ainda muito em condições, vai ter de arranjar o seu espaço, a sua condição física e conhecimento da equipa. Contra o Arouca, vamos aproveitar para o lançar".