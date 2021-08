Tite convocou Lucas Veríssimo para a seleção brasileira e explicou a chamada de Dani Alves: "Falar da qualidade técnica é redundância"

Lucas Veríssimo, o defesa central do Benfica, foi convocado por Tite para os jogos contra o Chile e Argentina, a contar para o apuramento para o Campeonato do Mundo 2022, no Qatar. Na lista está também Dani Alves, que, aos 38 anos, acabou de ganhar os Jogos Olímpicos.

Antes de divulgar a lista que todos os futebolistas sonham ouvir, o selecionador brasileiro, Tite, deu os parabéns a Mário Zagallo, que completou 90 anos na segunda-feira. Zagallo foi campeão do mundo como jogador, em 1958 e 1962, e como treinador em 1970 e 1994 (aqui como adjunto de Carlos Alberto Parreira).

Depois, sim, Tite divulgou a lista dos 25 jogadores convocados para os jogos contra Chile e Argentina, sendo que vários deles já passaram por Portugal, como Ederson, Thiago Silva, Eder Militão, Alex Sandro, Danilo, Casemiro, Gabriel Barbosa e Raphinha.

O Brasil, que lidera a classifcação para o Qatar 2022 com seis vitórias em seis jogos, volta a jogar depois da derrota na final da Copa América, no Rio de Janeiro, contra a Argentina.

Na conferência de imprensa, Tite prometeu uma coisa: "Vamos procurar melhorar o processo criativo, para que em algum momento a seleção possa ter um futebol mais brilhante".

Já sobre a chamada de Dani Alves, que esteve recentemente em Tóquio, nos Jogos Olímpicos, Tite foi elogioso: "Ele tem dois cunhos, sinto-me muito bem para falar de Daniel Alves. Falar da qualidade técnica é redundância, títulos é bater no molhado. Capacidade de reciclar, estar aberto e passar seus conhecimentos. Ter sempre uma visão otimista, comportamento dentro e fora do campo são exemplares".

A lista completa de Tite