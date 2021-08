André Almeida "emocionado" no regresso, 10 meses depois: "Foi uma lesão muito dura, meses muito duros"

Regresso

“Muito emocionado. É um momento que eu esperei por muito tempo, já se fazia tarde até. Foi uma lesão muito dura, meses muito duros, mas tive muito apoio de todos os meus colegas e da estrutura do Benfica. Estou muito feliz por estar de volta”

As palavras de Yaremchuk

“Fico satisfeito que ele ache que eu sou uma lenda do Benfica, mas não me considero como tal, ainda tenho muito para vencer no Benfica. Mas fico satisfeito pelas palavras dele”

Boa entrada

“A nível físico ainda estou longe do meu melhor. Falava agora com os meus colegas e apesar de ter feito dois ou três bons cruzamentos houve momentos em que poderia ter decidido melhor também. Mas faz parte. É muito tempo fora. A nível físico e mental não estamos habituados a estas tomadas de decisão rápidas e será uma aprendizagem nas próximas semanas para atingir o meu melhor”