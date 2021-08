Jorge Jesus: "Não se pode falhar tantos golos. Há jogos em que não vais ter tantas oportunidades"

Destaques do jogo

“Duas coisas muito importantes, a vitória e o regresso dos adeptos. É outra história, temos sempre mais um jogador. Os adeptos ajudam muito a equipa a lutar pelo golo, independentemente do jogo se ter tornado fácil. Mas não se pode falhar tantos golos. Há jogos em que não vais ter tantas oportunidades e fomos pouco eficazes. De qualquer forma a equipa fez um jogo seguro”

André Almeida

“Deu para lançar o André, era o queríamos, pelo menos meia hora. Deu para rodar outros que não jogaram com o Spartak e notou-se nos últimos 15 minutos alguns jogadores com dificuldade em dar velocidade ao jogo. Mas com isto ganhas um plantel que está sempre em competição”

Dois sistemas

“O ano passado fizemos a 1.ª volta em 4x4x2 e a 2.ª em 3x4x3 e a equipa sente-se confortável nos dois sistemas. É natural que nestes jogos, em termos de qualidade de posse, a equipa tenha sido mais segura ofensivamente a jogar com três. Teve mais qualidade de largura”

Yaremchuk

“Mostrou que para fazer um golo não precisa de muitas oportunidades. Sem ele a equipa teve muitas oportunidades e não fez golo. Está há poucos dias connosco, está ainda a adaptar-se e não é fácil conhecer as ideias da equipa, os dois sistemas, com movimentações diferentes. Quando o tirei foi para o proteger, estava cansado. Um golo e uma assistência foi uma nota boa”