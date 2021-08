Jorge Jesus chama Yaremchuk para a frente

O calendário bem atarefado do Benfica neste início de época obriga Jorge Jesus a fazer desde já gestão do seu plantel e já a pensar no encontro com o PSV a meio da semana poupa alguns elementos para o jogo da 2.ª jornada com o Arouca.

Uma das novidades é a chamada de Yaremchuk aos titulares, com Gonçalo Ramos a ficar no banco, tal como Lucas Veríssimo. O Benfica deverá voltar a um esquema de quatro defesas, com Morato e Otamendi no eixo.

No banco está ainda André Almeida, de regresso após lesão 10 meses depois.

O onze do Benfica: Odysseas, Gilberto, Otamendi, Morato, Gil Dias; Meite, João Mário, Pizzi, Everton; Waldschmidt e Yaremchuk

O onze do Arouca: Victor Braga; Thales Oleques, Basso, Sema Velazquez, Quaresma; Pedro Moreira, Eugeni, Leandro, Arsénio; André Silva e Bukia

Siga o encontro aqui, na Tribuna, a partir das 18h.