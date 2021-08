Jorge Jesus: “O gozo que me dá é entrar na Champions, não é ganhar ao treinador em si. Os argentinos e portugueses são muito mais criativos”

Que PSV espera na Luz?

"O futebol holandês habituou-nos a olhar para as suas equipas sempre numa ideia de jogo ofensiva, é um futebol literalmente ofensivo e com ideias ofensivas, é a história do futebol holandês. Portanto, esta equipa do PSV pensa exatamente assim, com jogadores com muita qualidade. É uma equipa forte, já tive oportunidade de dizer que tanto o Benfica como o PSV já deviam estar na fase de grupos, porque já são equipas à imagem da Champions.

São duas equipas muito fortes que se batem com qualquer equipa, tirando aqueles três ou quatro que são sempre candidatas a ganhar a Champions. Mas algum vai ter de ficar de fora, mas não deixam de ser duas grandes equipas, isso para mim é evidente. Espero que o Benfica esteja muito focado naquilo que tem de fazer.

Vamos encontrar um PSV muito agressivo ofensivamente, com muito talento individual na frente, que resolvem muitos problemas sozinhos, não precisam de ninguém, como o Mario Götze, internacional alemão que joga ali como segundo avançando, entre linhas. É um criador muito forte de jogo e, se lhe dermos espaço, vamos ter problemas. Vou esperar um PSV super ofensivo".

É o mesmo árbitro da final da Liga Europa, em 2014

"É verdade, contra factos não há argumentos. O árbitro já esteve numa final do Benfica contra o Sevilha. Não tenho a certeza, mas acho que também já arbitrou o Benfica depois disso. Mas não tem uma coisa a ver com a outra, ele tem qualidade como árbitro e isso é que conta para nós. Não é por aí".

Yaremchuk ou Gonçalo Ramos?

"Podem jogar os dois, são jogadores que se podem completar. Amanha [quarta-feira] ainda tenho um treino de amanhã e ainda não decidi como vou lançar a equipa em termos de sistema. Neste momento, estão os dois muito bem e vou ter de ser eu a decidir por alguns pormenores que um tem a mais e o outro tem a menos.

Um tem mais experiência, como é óbvio, e com característica diferente. O menino Gonçalo Ramos também pode jogar centroavante, a 9, acho que o futuro dele vai ser esse, mas na formação jogou muito como segundo avançado ou terceiro médio, o que lhe dá muita mobilidade, o que o Roman não tem. É um ponta de lança de área, um goleador. Há esta diferença e, por esse motivo, também fomos à procura de um avançado com características diferenciadas dos outros".

Um sistema de três centrais ou uma linha de quatro?

"A equipa está muito confortável nos dois sistemas, vou ver qual é o melhor para podermos parar um bocadinho a largura da equipa do PSV, que é muito grande no jogo. E tentar quebrar algum movimento do Götze entre linhas. Isso vai ser determinante".

Não tenho dúvidas de que o Benfica vai crescer mais, se não o fizesse, era sinal de que o trabalho do dia a dia não tinha objetivos, não era valorizado. Os jogadores vão crescendo semana a semana, mês a mês, e assim a equipa também cresce. Temos alguns jogadores que ainda não fazem parte do grupo que nos vão ajudar a ser mais fortes".

Vlachodimos vs Helton Leite

"Tem uma lógica, tudo tem uma lógica nas decisões que tomamos. A lógica de começar o Ody teve a ver com o facto de o Helton ter sido expulso na última jornada do [anterior] campeonato. Foi por aí que a balança melhorou para o Ody, ele jogou, a equipa ganhou e é seguir os momentos da época. Mas isso não dá segurança nenhuma, nem a ele, nem a mim.

Os guarda-redes não têm muitas hipóteses, ou jogam ou não jogam, não podem jogar em outras posições do campo".

A recuperação de André Almeida

"Não joga só na direita, vocês sabem. Se jogar numa estrutura de quatro, joga na direita e na esquerda, pode jogar como médio defensivo e até a central. Nos seis anos em que estive com ele no Benfica jogou em todas estas posições. É um jogador que é muito importante para as estratégias do treinador e da equipa porque onde o puseres a jogar, ele jogam sempre bem. Agora está à procura do espaço dele.

Os 10 meses em que esteve fora tiraram-lhe competitividade, confiança e os timings do jogo, naturalmente. Hoje joga meia-hora, amanhã 45 minutos, depois 70 e talvez 90, é assim que vamos trabalhar com ele. Mas é um jogador muito importante".

Pode chegar às cinco vitórias seguidas no arranque da época

"Para mim, o mais importante era um sinal de que ganhámos, porque íamos para o segundo jogo com uma vitória, que é aquilo que queremos".

O mercado ainda está aberto

"Não podemos fugir a este tema. Até fechar as janelas das transferências nós, treinadores, principalmente dos três grandes, temos de saber conviver com estas decisões e indefinições que vão gerando e vamos reagindo ao mercado. Estou extremament satisfeito com a qualidade do grupo, o que pode acontecer ninguém sabe.

Às vezes, pensas que tens o grupo todo e não queres contratar ninguém, mas aparece uma lesão ou outro e vais ter que ir ao mercado. Muitas vezes, tens surpresas de jogadores que nunca pensaram em sair, aparece uma proposta maluca e tens de os deixar sair. Tens de viver com este cenário diário até fechar a janela das transferências".

Os treinadores alemães e portugueses

"O gozo especial é sempre a nossa valorização como treinador e com a qualidade da equipa onde possas trabalhar. Não distingo assim tão fortes os treinadores alemães, distingo outros, como os argentinos e os portugueses, que são muito mais criativos. Também tem muito a ver com as equipas onde trabalhas.

Tenho a certeza que o gozo que me dá não é [ganhar] ao treinador em si, é chegar à fase de grupos da Champions. Só uma equipa pode chegar e que seja o Benfica".