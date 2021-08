Jorge Jesus: "Ganhámos e temos todas as condições de ir aos Países Baixos e ganhar também”

Vitória

“Estamos numa competição em que não contam os golos fora a dobrar. O que interessa agora é ganhar e esse objetivo foi atingido. Agora, era melhor ganhar por 2-0, como é óbvio. Temos de dar mérito ao jogador do PSV que foi um jogador que carregou, tirou e finalizou com classe. É uma equipa com grandes jogadores na frente, nós na 1.ª parte defendemos muito bem, soubemos sair bem no contra-golpe. Na 2.ª parte não conseguimos”

Falta de frescura física

“Na 2.ª parte continuámos a defender bem, mas não fomos fortes a sair. O Pizzi e o Rafa deixaram de ter frescura física. E o próprio Roman [Yaremchuk]. São jogadores que foram obrigados a defender. Tentámos mudar com as quatro alterações, mas estávamos a perder frescura física, os duelos de um contra um. Era preciso injectar gente mais fresca. E melhorámos, começámos a ter mais bola”

Golo do PSV

“2-0 é muito melhor que 2-1, mas nesta fase quando se está a jogar com estas equipas já não conta muito casa ou fora. Nós felizmente ganhámos e temos todas as condições de ir aos Países Baixos e ganhar também”

Benfica invicto

“São cinco vitórias e esta contra um adversário muito forte. O PSV ainda não tinha perdido este ano e perdeu contra uma grande equipa que é o Benfica e estamos confiantes que temos todas as possibilidades de entrar na fase de grupos”