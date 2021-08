Pizzi: "Na 2.ª parte eles fazem o golo e acho que aí sim, fomos um bocado abaixo"

Objetivo cumprido

“O primeiro objetivo era vencer. Claro que se não sofrêssemos golos era ainda melhor. O principal objetivo foi conquistado. Sabíamos que íamos encontrar uma equipa bastante difícil, que gosta de ter bola, com bons jogadores principalmente do meio-campo para a frente. Há que realçar o espírito da equipa, o que queremos é isso dar tudo pela equipa”

A melhorar

“Poderíamos ter saído um bocadinho melhor com bola. Acho que quando eles perdem a bola são um bocado desorganizados, típico das equipas holandesas, e poderíamos ter aproveitado melhor essas situações, mas sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, são duas equipas que têm qualidade para estar na Liga dos Campeões e oxalá na próxima semana seja o Benfica a estar na fase de grupos”

2.ª parte

“O que acabou por quebrar a 2.ª parte foi o golo que sofremos. Nós entrámos bem, tivemos logo duas oportunidades, uma do Rafa e outra do Roman. Não matámos o jogo e a seguir numa perda de bola nossa eles fazem o golo e acho que aí sim, fomos um bocado abaixo, eles tiveram mais bola mas controlámos defensivamente. Agora é descansar, temos um jogo difícil no campeonato”

Gestão do plantel

“Temos um plantel para todas as competições. Os que têm jogado menos também têm muita qualidade, estão aqui todos para ajudar e tenho a certeza que a equipa que vai entrar sábado em Barcelos vai ser uma equipa competitiva para vencer e depois desse jogo sim, pensar na 2.ª mão que é muito importante para nós”