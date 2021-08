Benfica confirma criação da subsidiária Benfica Internacional mas diz desconhecer “qualquer investigação das autoridades”

O Benfica reagiu à notícia avançada pelo semanário “Novo” que na edição desta sexta-feira dá conta da existência de uma subsidiária denominada “Benfica Internacional”, com sede no Luxemburgo, e que estaria na mira do Ministério Público, no processo que investiga o alegado desvio de dinheiro do clube por parte de Luís Filipe Vieira.

A empresa teria como administradores Vieira, Domingos Soares de Oliveira e João Sacadura Teixeira, um gestor de fundos de investimento radicado no Luxemburgo e sem ligação ao clube.

A Tribuna Expresso tentou confirmar se a Benfica Internacional está a ser alvo de investigações por parte do Ministério Público, mas ainda não foi possível até ao momento.

Em comunicado, e tal como já tinha feito à publicação, o Benfica assume a existência da empresa, constituída “em fevereiro de 2021” mas diz desconhecer “qualquer investigação das autoridades” à subsidiária.

O Benfica explica que a empresa foi criada com o objetivo de gerir “a estratégia de expansão internacional da marca Benfica” e “todas as participações sociais em empresas que vierem a ser constituídas em diferentes geografias, nomeadamente nos territórios com enfoque estratégico para a marca Benfica: EUA, China e Inglaterra”.

O clube assume que “a crise da covid-19 atrasou todo o processo de internacionalização da marca Benfica, pelo que, até à data, ainda não foi constituída nenhuma empresa em territórios internacionais”.

“Como lhe compete, e no espírito de transparência a que se encontra obrigado, o Sport Lisboa e Benfica estará sempre disponível para esclarecer qualquer aspeto relacionado com esta matéria ou com outras que se prendam com a vida do clube”, diz ainda o comunicado.

Leia aqui o comunicado do Benfica na íntegra:

Face às informações recentes vindas a público cumpre ao Sport Lisboa e Benfica esclarecer:

1 - Toda a informação relativa às empresas subsidiárias que são parte integrante do Grupo Sport Lisboa e Benfica poderá ser consultada no Relatório & Contas anual do Clube, enquanto Empresa-Mãe do Grupo Sport Lisboa e Benfica, sendo a próxima publicação no próximo mês de setembro, compreendendo a atividade do exercício agora findo de 2020-21, onde se incluirá um ponto referente à Benfica Internacional.

2 - O Grupo empresarial do Sport Lisboa e Benfica é constituído por 12 Subsidiárias, detidas (parcial ou totalmente) e controladas pelo Clube Sport Lisboa e Benfica, sendo a Benfica Internacional uma dessas 12 Empresas.

3 - A Benfica Internacional, constituída em fevereiro de 2021 com o apoio jurídico dos nossos advogados da VdA – Vieira de Almeida, é detida a 100% pela Benfica SGPS, que tem como Empresa-Mãe o Sport Lisboa e Benfica, detentor de 100% do capital da Benfica SGPS.

4 - No âmbito da estratégia de expansão internacional da marca Benfica, foi constituída a Benfica Internacional com o objetivo de gerir todas as participações sociais em empresas que vierem a ser constituídas em diferentes geografias, nomeadamente nos territórios com enfoque estratégico para a marca Benfica: EUA, China e Inglaterra.

5 - As operações que vierem a ser desenvolvidas nos territórios qualificados como estratégicos para a marca Benfica poderão dar origem à criação de empresas nessas geografias (exemplo futuro: Benfica USA), pelo que todas as empresas sediadas internacionalmente serão detidas e geridas pela Benfica Internacional, em conformidade com o propósito da sua constituição.

6 - A crise da COVID-19 atrasou todo o processo de internacionalização da marca Benfica, pelo que, até à data, ainda não foi constituída nenhuma empresa em territórios internacionais. Em consequência, ainda não foi criada nenhuma operação nos marcados considerados como prioritários, pelo que a Benfica Internacional não é detentora de qualquer participação social.

7 - O Sport Lisboa e Benfica desconhece qualquer investigação das autoridades no âmbito da ação desenvolvida para a internacionalização da marca Benfica. Como lhe compete, e no espírito de transparência a que se encontra obrigado, o Sport Lisboa e Benfica estará sempre disponível para esclarecer qualquer aspeto relacionado com esta matéria ou com outras que se prendam com a vida do Clube.