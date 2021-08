Jorge Jesus, a sexta vitória consecutiva no horizonte e o melhor jogador contra o PSV: "Foi o Morato. Eu vejo um jogo diferente"

Jogo

“O grau de dificuldade, em Barcelos, sempre foi difícil. O Gil Vicente é uma equipa que começou muito bem o campeonato, aliás está na frente com o Benfica. Portanto, o campeonato portugues é um campeonato, como venho dizendo, principalmente neste último ano, muito competitivo. Quando jogas, principalmente fora, tens muitas dificuldades em impor o teu jogo, pela qualidade que há das outras equipas. Temos o exemplo do caso de ontem, de Tottenham e Paços de Ferreira. São factos reais para mostrar que o campeonato português é complicado. Vai ser um jogo difícil, mas isso não nos tira a convicção e confiança. Queremos fazer a sexta vitória consecutiva, estamos a atravessar uma boa fase.”

Vlachodimos (e a diferente opinião sobre a exibição entre comentadores e treinador)

“São opiniões. O Odysseas fez um bom jogo [contra o PSV], como fez a equipa toda do Benfica, defensivamente. Ele faz parte da equipa defensivamente e fez um bom jogo. Volto a dizer, não fez um grande jogo. O grande jogador do Benfica foi o Morato. Eu vejo um jogo diferente. Esse é que foi o jogador do jogo, está respondido."

Morato

“Não me está a surpreender. Se o lançámos, não só neste jogo mas no final da época, é porque sentimos que ele é um jovem com capacidade para se afirmar no presente e no futuro do Benfica. Quando um jogador te dá as respostas como o Morato deu contra uma equipa que nos criou imensos problemas defensivos… Ele esteve sempre à altura. Por isso eu disse que o Morato foi o jogador do jogo Benfica. Há que dar continuidade, só depende dele. É um jogador que achamos que tem um futuro muito grande no Benfica.”

Mudanças no 11 e sistema tático ao longo da época

“Vai ser um hábito. Este jogo é um pouco diferente, não tens tempo para preparar o jogo para Barcelos. Ainda nem chegámos às 32 horas de recuperação. Os jogadores praticamente não treinaram."

Satisfeito com Gil Dias e Grimaldo ou lateral esquerdo no horizonte?

"Claro que sim [são suficientes, Gil Dias e Grimaldo]. O Benfica está satisfeito com o plantel que tem. Vivemos num período em que, até à janela fechar, todas as equipas estão no mercado para poderem equilibrar os seus plantéis. Algumas equipas têm de tirar e outras têm que entrar. Faz parte do processo, o Benfica não foge à regra. Respondendo, tenho dois jogadores que me satisfazem plenamente naquela posição.”

O elogio de Ricardo Soares e as parecenças com o Benfica

“Claro que vejo [essas parecenças], eu analiso as equipas com quem jogamos. Vejo coisas ali que “espera aí que já vi isto em qualquer lado”. Isso faz parte. Temos sempre alguém que nos inspira quando estamos a começar a carreira de treinador. Sei que não é só a ele [que inspiro], também fora de Portugal. É um jovem técnico que está a mostrar muita qualidade. A equipa do Gil Vicente está a apresentar um futebol de grande qualidade.”

Saída de Luca Waldschmidt?

“Estamos no mercado. Felizmente, o Benfica tem jogadores que outras equipas pretendem, como o Luca Waldschmidt. São interesses desportivos que se juntam aos interesses financeiros. Quando as coisas interessarem ao Benfica, va iser como tem sido a minha vida toda como treinador: trabalhar para poder beneficiar da qualidade dos jogadores e poder fazer transferências. Estamos dentro desse processo.”

Interesse em Wendell (reforço do FCP)

“Temos dois laterais esquerdos que me satisfazem, por isso têm jogado. Se me perguntarem se conheço o Wendell... ele tinha 19 ou 20 anos quando jogámos contra ele, no Bayer Leverkusen. Eu conheço, mas, da minha parte, nunca foi um jogador pensado porque estamos satisfeitos com os dois jogadores que temos.”