Jorge Jesus: “Uns jogam melhor, outros pior e as decisões são minhas. Todos contam para o Totobola”

A análise ao jogo

"Teve o mérito de ir à procura da vitória, de procurar constantemente não só a baliza adversária quando tinha bola, mas a recuperação da mesma. Defrontámos uma equipa muito agressiva. Na segunda parte, com as modificações e nos últimos 15, 20 minutos, o Gil Vicente já teve dificuldades em acompanhar a nossa posse de bola.

Além da vitória no jogo, a vitória que tivemos foi a recuperação muito rápida do Darwin, que jogou meia hora e nem se notou nada de que esteve três meses fora do andamento. O Darwin tem um nível muito alto e quando estiver bem vai ser aquilo que foi quando chegou a Portugal".

Porque esperou para fazer as substituições na 2.ª parte

"Não mudei ao intervalo porque pensei que terça-feira tenho jogo. Destes três, incluía o Rafa, sabia que ia usar estes quatro jogadores que tinham jogado contra o PSV e poderão começar o próximo. Não os podia desgastar porque ainda não recuperaram, fisiologicamente não houve tempo. Tive esse cuidado, por isso é que nunca pus o Rafa, que foi quem mais quilómetros correu contra o PSV, é o jogador que temos com mais velocidade no ataque.

Se estivesse a ganhar, ia deixar arrastar mais e só os metia mesmo no fim, mas estava empatado. Correu bem. Não foi o ideal, mas pronto, a gente não pode ter tudo. Quis jogar com este jogo e com o jogo que temos terça-feira".

"Claro que me preocupa como é que a gente vai recuperar a equipa, já vamos no sexto jogo da temporada e desses seis, eles jogaram sempre — menos o Morato. Estou com medo desses jogadores, porque começam a estar no limite do risco da lesão. É disso que tenho medo neste momento".

Gerir a parte mental dos jogadores

"Estão todos focados. Hoje jogaram seis jogadores que não jogaram contra o PSV e isto é a riqueza do plantel. Todos já perceberam que são importantes e que têm de ter compromisso. Depois uns jogam melhor, outros pior e as decisões são minha. Todos contam para o Totobola e nisso estamos a montar um grupo forte no compromisso com a equipa".