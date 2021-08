Foi embora tão rápido quanto chegou: Benfica vende Waldschmidt ao Wolfsburgo

É um jogador dos que gostam e são feitos para existirem entre linhas, entre adversários, nos espaços curtos e, ao início, até parecia ser ele uma das peças em que o Benfica dos €100 milhões investidos se iria basear. Mas, aos poucos, Lucas Waldschmidt foi constando cada vez menos entre os titulares.

O internacional alemão chegou no verão passado ao Benfica, que pagou €15 milhões ao Friburgo para o ter. Este domingo, o clube da Luz confirmou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o jogador foi vendido ao Wolfsburgo, também da Bundesliga, por €12 milhões.

O negócio foi revelado pela entidade antes mesmo de os clubes comunicarem o que fosse. Waldschmidt vai embora um pouco como chegou: meio de repente, quase despercebido, apesar do talento que lhe mora no corpo.

O alemão fez 43 jogos pelo Benfica, dois já nesta época, nos quais até marcou dois golos. Na temporada passada fez 10, tendo começado como titular nos oito primeiros jogos do campeonato. Mas, com o desenrolar do ano, Waldschmidt foi desaparecendo das opções iniciais de Jorge Jesus. Já este mês, o treinador disse: "Quer voltar ao país dele, mas disse-me que ficava feliz se ficasse".

O alemão não ficou e o Benfica, olhando unicamente para os números e os euros, fica a perder no negócio — diferencial negativo de €3 milhões entre a compra e a venda de Luca Waldschmidt. Mas, não passando este negócio dos €15 milhões que pagou pelo jogador, o Benfica não tem de pagar 7,5% de uma mais-valia ao Friburgo, tal com informou, aquando da compra do jogador.