Jorge Jesus: “É uma ideia que todos temos de ter: é muito importante que tenhamos capacidade para fazer golos”

Jogo decisivo para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões

“Aquilo que nós prevemos é que vamos ter uma partida difícil. O primeiro jogo já acabou, já o vencemos, mas sabemos que vamos encontrar um adversário com muito talento e muitos bons jogadores. São duas equipas de fase de grupos, não de play-off, mas uma das duas ficará de fora. Vamos para o encontro com uma vitória na primeira mão, mas sabemos que vamos ter muitos períodos em que o adversário nos vai fazer correr atrás da bola, porque é uma formação com uma qualidade posicional muito forte.

Não tivemos tempo para preparar a equipa para o jogo, mas sim corrigir os defeitos da equipa no primeiro encontro, não deu para mais, e tudo teoricamente, nada na prática. Mas vamos com uma ideia vencedora e isso também nos permite encarar o jogo com mais confiança”.

Sobre se Odysseas continuará a ser titular

"Tem vindo a jogar estes jogos todos, e bem, portanto só se lhe acontecer alguma coisa até amanhã [terça-feira] é que não entrará no jogo".

Importância do jogo para a época do Benfica

"Todos estamos conscientes da importância do encontro, do ponto de vista desportivo e financeiro. Mas não é só agora, é também depois. Se o Benfica vencer esta eliminatória e entrar na fase de grupos teremos a mesma responsabilidade financeira e desportiva. Como já disse várias vezes, defrontaremos um adversário de muita qualidade, um adversário muito bem treinado, com momentos de jogo que só as grandes equipas, como eles, sabem fazer. Mas nós, conhecendo cada vez melhor o adversário — como eles nos conhecem a nós — vamos para o jogo com a ideia de fazer golo e isso é muito importante. Somos uma equipa que tem de fazer golo".

Estado físico da equipa após serie de muitos jogos

"Nós jogámos sábado e hoje já é segunda, portanto só tivemos dois dias de recuperação funcional e fisiológica, pouco ativa. Não há tempo de recuperação para poder fazer alguma coisa em termos de estratégia e pré-jogo antes de defrontar o PSV.

Foi mais na base de passar uma mensagem teórica, uma mensagem falada, em relação ao que foi o nosso primeiro jogo e tentar que amanhã os jogadores que vão partir para o desafio possam estar recuperados. Alguns deles jogaram 90 minutos em Barcelos e o meu problema número um é esse, perceber até que ponto é que esses jogadores que atuaram 90 minutos em Barcelos podem ficar na equipa ou se terei de mudar".

Vertonghen está de volta. Morato vai continuar a ser titular?

"É verdade que a experiência do Vertonghen é sabedoria, é um conhecimento do jogo muito mais profundo do que o Morato tem, mas também é verdade que o Morato, sendo ainda um jovem, contra o PSV esteve muito bem. Também é verdade que o Morato não está habituado a jogar tantos encontros em tão poucas horas. Mas eu não sei ainda muito bem como é que o Vertonghen está, ainda terei de falar com ele. Portanto, a partir da minha experiência e da minha comunicação com alguns jogadores é que vou decidir".

O PSV é forte a atacar. O Benfica está obrigado a marcar para passar?

"É importante marcar. O meu pensamento e o dos jogadores é sentir que temos de marcar golo, porque vamos jogar contra um adversário que a qualquer momento também pode fazer golo. Além da tática, essa é uma ideia que todos temos de ter: amanhã é muito importante que tenhamos capacidade para fazer golos".

Os golos fora de casa já não valem mais em caso de empate

"Não quero estar a dar uma opinião sobre isso, porque há partes boas e más no caso de o golo, em caso de empate, valer dois ou não em caso de empate. Neste momento, acho que todos os treinadores que jogam nestas competições têm de pensar em ganhar, independentemente de ter sido abolido o facto de haver um golo fora que te pudesse ajudar a passar uma eliminatória, e, portanto, penso que aí é mais vantajoso para quem tem de decidir não ter medo dos golos sofridos, mas ter de trabalhar para fazer golo. Não é estar tão preocupado porque sofres um golo, mas estar mais preocupado em trabalhar a equipa para marcar golos para poderes ganhar o segundo jogo".