Jesus: "Ao intervalo disse à equipa que ia começar a ser mais fácil porque eles iam começar a cair com cãibras e não me enganei"

Vitória

“Foi uma vitória da equipa. A equipa nos últimos 50 minutos praticamente só jogou no meio-campo do Tondela. A primeira parte não teve tanta qualidade, mas metemos o Tondela a correr muito atrás da bola, tiveram de correr muito para fechar e o Tondela fechou-se bem. Eu disse à equipa ao intervalo que ia começar a ser mais fácil porque eles iam começar a cair com cãibras e não me enganei, não iam ter velocidade para acompanhar e que se eles continuassem com intensidade e se não se enervassem íamos acabar por fazer golos. Foram determinantes os jogadores que entraram, deram mais velocidade e qualidade à equipa”

Alterações

“A equipa do Benfica está muito confiante, mas alguns jogadores como o Grimaldo, que jogou os noventa minutos na Holanda, sentiu-se hoje no fim já alguma dificuldade, o próprio João Mário. Com os novos jogadores de início a equipa ficou mais levezinha, mas não ficou tão coesa ofensivamente na primeira parte, em que tivemos jogadores com pouca velocidade com e sem bola. E é preciso dar velocidade. Eu sabia que o Julian [Weigl] ia pôr a equipa a jogar mais, que o Rafa ia dar velocidade e sabia que o Gil, que é o patinho feio para os adeptos, mas é um jogador que com bola tem um critério muito forte. Foi uma boa vitória”

Espírito de Eindhoven

“Era uma vitória importante para o Benfica, não só desportivamente mas também financeiramente. Além disso os jogadores sentem que têm qualidade para estar na Champions. Nós sabíamos que o PSV era muito forte e vamos ver até onde vão chegar na Liga Europa. E com menos um foi uma entreajuda muito forte, um teve de correr por dois. Isso instalou na equipa um sentido coletivo muito forte. E depois todos percebem que são importantes. Hoje jogaram mais seis ou sete e todos sentem que são importantes. Isso tem sido determinante para os resultados desta época”

Primeiro lugar isolado

“Importante é sempre ganhar. Estás no clube em que a pressão é ganhar. Não é ganhar jogos e depois não ganhar nada. A equipa tem ganho os jogos todos do campeonato e isso dá-nos confiança e vamos para o interregno do campeonato sem 12 ou 13 jogadores que vão para as seleções. Vamos aproveitar para trabalhar com os que ficam outras valências físicas que não tivemos a oportunidade de fazer no início deste ciclo de agosto”