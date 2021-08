Jorge Jesus chama Darwin ao onze titular do Benfica frente ao Tondela

Sem Yaremchuk, lesionado, e com Seferovic de regresso, mas também depois de problemas físicos, Jorge Jesus chama Darwin Nuñez para assumir o ataque do Benfica, na companhia de Gonçalo Ramos, na receção dos encarnados ao Tondela.

O Benfica deverá entrar em campo em 4x4x2m com Meite e João Mário no miolo do meio-campo.

Onze do Benfica: Odysseas; Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, André Almeida; Meite, João Mário, Pizzi, Everton; Gonçalo Ramos e Darwin

Onze do Tondela: Niasse; Jota, Eduardo Quaresma, Khacef; Pedro Augusto, Undabarrena, João Pedro, Tiago Almeida, Neto Borges; Salvador Agra e Daniel dos Anjos

Acompanhe o Benfica - Tondela aqui, na Tribuna Expresso, a partir das 18h. Um jogo em que a equipa da casa pode chegar à liderança isolada do campeonato caso vença os beirões.