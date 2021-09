Noronha Lopes critica eleições planeadas “ao sabor de resultados desportivos” e diz que "Vieirismo continua bem presente” no Benfica

Candidato nas últimas eleições do Benfica, em outubro, João Noronha Lopes criticou este domingo o timing e os processos do ato eleitoral marcado para dia 9 de outubro, sublinhando que "a pior face do Vieirismo continua bem presente" na atual direção encarnada.

"Estamos a pouco mais de 30 dias da realização de eleições no SLB e não estão definidas as condições em que decorrerão a campanha e o ato eleitoral", escreveu Noronha Lopes numa publicação no Twitter, atirando ainda "desengane-se quem pensa que a saída de Luís Filipe Vieira fez regressar a cultura democrática ao Benfica".

Noronha Lopes sublinha ainda que "um ato eleitoral não se planeia com tacticismos delineados ao sabor de resultados desportivos” e que está a ser pedido aos sócios que participem "numa nova eleição cujas regras serão anunciadas, na melhor das hipóteses, a três semanas do ato eleitoral”.

“Desta forma afasta-se deliberadamente a possibilidade de um debate alargado e esclarecedor”, aponta ainda o antigo candidato, que ainda não se pronunciou sobre uma possível nova candidatura à presidência do Benfica