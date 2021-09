Benfica pode comprar participação de Vieira na SAD por €5,8 milhões

O Benfica poderá vir a ficar com a participação de Luís Filipe Vieira na Benfica SAD por 5,8 milhões de euros, segundo uma comunicação que Vieira enviou ao clube, para que possa exercer o direito de preferência sobre aquela participação, que corresponde a 3,28% das ações da Benfica SAD.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a Benfica SAD informa ter tido conhecimento através do Sport Lisboa e Benfica da comunicação relativa a esse direito de preferência, confirmando que Luís Filipe Vieira tem em mãos uma oferta formal para vender as suas ações da Benfica SAD.

Segundo o comunicado da Benfica SAD à CMVM, não é identificado o potencial adquirente das ações de Vieira, sendo apenas mencionado que "a proposta de aquisição ascende a 7,80 euros por ação (o que corresponde ao valor global de €5.878.197)".

O valor da oferta é 80% superior ao atual preço de mercado das ações da Benfica SAD (4,34 euros por título).

O exercício ou não do direito de preferência deverá ser comunicado até ao fim do dia 15 de setembro de 2021, explica a Benfica SAD.

"Não consta da comunicação mais nenhuma informação acerca da potencial venda. A Benfica SAD informa ainda que não tem conhecimento de qualquer decisão do Sport Lisboa e Benfica a este respeito", pode ler-se no mesmo comunicado.