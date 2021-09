O Santa Clara-Benfica deveria ter sido adiado? "Não tenho dúvidas nenhumas", defende Jorge Jesus

O jogo contra o Santa Clara

"Claro que a gente encara o jogo com grau de dificuldade, o Santa Clara fez um excelente campeonato o ano passado e este ano começou muito bem a sua competição europeia, é uma equipa muito bem trabalhada tecnica e taticamente e sabemos que é sempre um jogo muito difícil nos Açores.

Mas, nestas duas semanas de interregno, estivemos muito bem, com metodologias de treino diferenciadas, mas muito bem, e encaramos o jogo com a confiança necessária para trazermos de lá os três pontos".

Os reforços que chegaram no mercado

"Todos os treinadores querem acabar com esta abertura das transferências, hoje as equipas estão mais estabilizadas. Estou extremamente satisfeito com o plantel que tenho, já o estava antes de um ou outro jogador terem entrado, depois de fechar esta janela, melhor ainda. Uma equipa é isso, um plantel de 20 e muitos jogadores para fazer face aos jogos de três em três dias e temos estado a trabalhar em termos de dinâmica da equipa, mas, também, para fazer face a estas necessidades todas que a gente vai ter nos Açores e, na terça-feira, em Kiev".

O Benfica já tem embalo em relação aos rivais, por jogar a cada três dias desde o início?

"Do ponto de vista desportivo, porque já fomos sujeitos a vários jogos e desafios e a equipa saiu-se bem, a vantagem é essa, ultrapassámos os obstáculos. De resto, não vejo vantagens. Os nossos rivais vão agora partir para os seus objetivos".

O jogo do Benfica deveria ter sido adiado, devido ao atraso no regresso dos jogadores das seleções?

"Não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, não sei se solicitámos isso, mas foi uma conversa que tive com as pessoas da estrutura, no sentido de podermos adiar este jogo face a todo o cenário dos jogadores nas seleções. E, depois, com o teres de estar em Kiev na terça-feira para um jogo de muita importância.

Era uma defesa do futebol português e, em minha opinião, a Federação Portuguesa de Futebol deveria estar atenta a isto. Não foi, portanto, vamos ter de aparecer nos Açores nas melhores condições".

Que sistema vai utilizar?

"O feedback físico dos jogadores vai ser importante. Enquanto o Lucas Veríssimo não pode jogar em Kiev [suspenso], o Otamendi pode. O André Almeida, se tivesse treinado regularmente esta semana - trabalhou sempre limitado -,mas não vai estar na convocatória para os Açores.

Essa questão vai ser colocada amanhã [sábado], mas já tenho 90% da equipa na minha cabeça. Vamos ver as indicações que me derem os jogadores, vou estar em contacto com eles e, a partir daí, vamos definir a equipa, porque também a trabalhámos durante estas duas semanas para várias hipóteses".

O reforço Valentino Lázaro

"É um jogador que tem uma vantagem, porque tanto faz a posição de lateral direito como de lateral esquerdo e, numa estrutura de três centrais, ainda faz melhor. Dá-nos essa garantia. E, também, pelo valor e pela experiência que tem, nestes últimos anos jogou em duas equipas com estruturas de 3-4-3 ou 3-5-2, portanto, conhece os caminhos que tem de fazer quando tem de atacar e defender, mesmo ainda não conhecendo os caminhos da equipa e por isso é que pensámos neste jogador".

Faltou vir um defesa central?

"Falou-se no nome de todos sabem, já falámos sobre isso, a hipótese era o David Luiz, não vindo o David Luiz, não viria mais nenhum jogador, porque não queria e ficava com os que tinha. Temos a possibilidade do Ferro, que não saiu exatamente para preencher essa possibilidade".

O contexto de Gedson

"É um jogador no qual acreditamos que tem potencial para poder crescer no Benfica. Joga numa posição onde está o João Mário, o Adel Taarabt e ele. Pode muito bem dar-nos garantias porque, com tantos jogos, pode ser opção. Por isso não saiu, porque acreditamos nele e sabe que, ficando no Benfica, mesmo não jogando tanto quando no Galatasaray, que era a equipa que o queria, sabe que vai crescer muito".

O Benfica está melhor do que os rivais?

"É sempre subjetivo no futebol dizer quem está melhor. O melhor no futebol é quem ganha. Vamos ver no final do campeonato".

Ganhando, vai ganhar vantagem a alguém

"Já sabemos que os nossos rivais diretos jogam entre eles e não podem ganhar os dois, isso já se sabe. Mas também sabemos que temos um jogo difícil e isso é mais importante do que o jogo dos nossos rivais. Será difícil, de exigência máxima e sabes que, para atingir os objetivos, tens de pensar em ti e não nos outros.

É isso que faço. Estou preocupado é com a qualidade da equipa do Santa Clara, sabendo se o Villanueva vai jogar ou não, porque é um jogador da seleção da Venezuela, o Morita da seleção do Japão e todos esses jogadores dão qualidade à equipa do Santa Clara. Os outros não me preocupam".