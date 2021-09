Benfica nos Açores com uma grande surpresa na frente

Rodrigo Pinho é a surpresa no onze do Benfica para a viagem até ao estádio do Santa Clara, em jogo da 5.ª jornada da I Liga. O brasileiro fará companhia a Darwin Nuñez e Everton na frente, num onze que marca também o regresso de Diogo Gonçalves.

Com Lucas Veríssimo, Vertonghen e Morato titulares, o Benfica deverá jogar em 3x4x3. Valentino Lazaro, reforço que chegou nas derradeiras horas do mercado de verão, está no banco de suplentes, tal como Pizzi e Rafa.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Vertonghen, Morato; Grimaldo, Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário; Everton, Rodrigo Pinho e Darwin

O onze do Santa Clara: Marco; Boateng, João Afonso, Paulo Henrique; Rafael Ramos, Mansur, Morita, Lincoln, Anderson Carvalho; Rui Costa e Cryzan