Benfica arranca Youth League com derrota pesada em Kiev

Começou da pior maneira a participação do Benfica na Youth League 2021/22. Os encarnados perderam por 4-0 no terreno do Dínamo Kiev, na primeira partida do grupo E (que, tal como na competição sénior, conta também com Barcelona e Bayern Munique).

Os golos da equipa ucraniana foram marcados por Anton Bol, aos nove minutos, Volodymyr Brzhko, aos 65, de penálti, Nazar Voloshyn, aos 79, e Samba Diallo, aos 80. O Dínamo teve menos tempo a bola, mas rematou mais e foi bem mais eficaz.

Recorde-se que, na última edição da Youth League, em 2020/21 (na época passada, devido à pandemia, o torneio não se disputou), o Benfica foi finalista vencido, perdendo no encontro decisivo, frente ao Real Madrid, por 3-2.

Nos anteriores 60 duelos que o Benfica tinha disputado nesta prova, só por uma vez tinha perdido por quatro tentos de diferença, quando, a 4 de novembro de 2014, foi goleado por 5-1 no reduto do Zenit.

No outro embate do grupo E, o Barcelona bateu, por 2-0, o Bayern Munique. Na segunda jornada, a disputar a 29 de setembro, o conjunto de Luís Castro enfrentará, justamente, a formação catalã.