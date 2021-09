Jorge Jesus: "Numa competição como esta, é importante ganhar, mas também é importante não perder"

Análise ao encontro

"O Benfica fez um grande jogo, no qual não conseguiu concretizar toda a sua qualidade. Não nos faltou eficácia, porque falta de eficácia acontece quando tens três ou quatro oportunidades de golo e não marcas nenhuma. A equipa não teve grandes chances de golo, criou uma clara do Yaremchuk na segunda parte, mas faltou-nos, na zona da decisão, criar situações de finalização"

Benfica ganhou um ponto ou perdeu dois?

"É fácil, a matemática diz que somámos um ponto. Ganhámos um ponto. Nós estamos na Champions"

Acha que este jogo é uma base para o resto da fase de grupos?

"Claro que cada equipa tem o seu valor. O Dínamo vai criar problemas a qualquer adversário aqui. Se vocês olharem aos resultados, nos últimos anos só a Juventus e o Barcelona é que ganharam aqui. Para o grande jogo que fizemos, faltaram-nos os momentos para fazer golo, mas também é verdade que nos últimos dois minutos estivemos à beira de perder. O futebol é isto. É mais um jogo que não perdemos e em que a equipa sai moralizada em relação à qualidade de jogo. Somámos um ponto e, quando estás numa competição como esta, é importante ganhar, mas também é importante não perder"

Explicação para Benfica ter dominado sempre o jogo mas ter acabado a sofrer

"O futebol é assim, é uma modalidade em que nem sempre quem joga melhor e comanda as partidas ganha. Foi esse o caso do Benfica durante 90 minutos, nos quais não conseguimos fazer um golo, mas em dois minutos esteve sujeito a perder. E como é que isso acontece? São situações do futebol. A bola que bate no poste é uma finalização fora da área, não podes fazer muito mais, e a segunda bola dá aquela confusão toda que poderia ser novamente golo. É futebol, nunca consegues saber se estás a controlar o jogo. E hoje foi a prova disso, porque em dois minutos podíamos ter perdido um jogo no qual a haver um vencedor tinha de ser o Benfica"

Benfica pode manter esta solidez defensiva frente ao Barcelona?

"Pode. A equipa do Benfica está muito forte a defender, e não está só relacionado com não sofrer golos. O adversário não teve oportunidade de golo, tirando estes dois minutos finais, de resto não teve. Isso dá-nos a garantia de que a equipa defende bem, porque às vezes não sofremos golos mas é por sorte e não é isso que acontece com o Benfica. Isso dá-nos uma grande confiança, porque não é fácil marcar ao Benfica