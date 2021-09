Quatro alterações no onze do Benfica em Kiev

Jorge Jesus garantiu "não haver uma grande diferença" entre o Dínamo Kiev e o Barça e o Bayern, os outros rivais do Benfica no grupo E da Liga dos Campeões. Ora, para tentar bater a equipa ucraniana, Jorge Jesus operou quatro mudanças face ao onze que derrotou, por 5-0, o Santa Clara na última jornada da Liga.

Assim, Otamendi, Gilberto, Rafa Silva e Yaremchuk são as novidades na equipa titular do Benfica. De fora fica o castigado Lucas Veríssimo (pelo vermelho visto contra o PSV no play-off), bem como Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho e Darwin.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen, Morato; Gilberto, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa Silva, Everton, Yaremchuk

Onze do Dínamo Kiev: Boyko; Kedziora, Zabarniyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko, De Peña, Tsygankov; Buyalskiy, Shkurin