Benfica com três alterações para o regresso à Luz

Jorge Jesus mantém o sistema de três centrais para o regresso da equipa aos jogos do campeonato, depois do nulo em Kiev para a Liga dos Campeões, mas faz três alterações face ao encontro com o Dínamo.

Frente ao Boavista, Lucas Veríssimo volta ao onze, tal como Diogo Gonçalves e Darwin, que substitui Everton na frente.

O Benfica é líder da I Liga e em caso de vitória mantém os 4 pontos de vantagem para FC Porto e Sporting, que já venceram nesta 6.ª jornada. Já o Boavista, que também se apresenta com três centrais, pode subir ao 6.º posto caso consiga um triunfo no Estádio da Luz.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen, Lucas Veríssimo; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa Silva, Darwin e Yaremchuk.

O onze do Boavista: Bracali, Rodrigo Abascal, Jackson Porozo, Hamache; Nathan, Makouta, S. Perez, Malheiro; Gustavo Sauer, Musa e Gorré.

Acompanhe o Benfica - Boavista a partir das 19h, aqui na Tribuna.