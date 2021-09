Jorge Jesus: "Somos uma equipa que a qualquer momento faz golo, não precisamos de estar muito tempo a atacar"

A vitória

“Vitória importante por vários motivos. Fizemos uns primeiros 45 minutos melhores que os segundos. Gostei da equipa, teve mais personalidade, com qualidade de jogo. Sofremos um grande golo. Fizemos o 3-1 e quando o jogo poderia estar mais fácil para o Benfica, pela sua experiência e qualidade técnica e posicional, não tivemos tanto a bola como deveríamos ter tido, quisemos jogar no risco. Com 3-1 já não é preciso jogar no risco. Deixámos que o Boavista nestes últimos 15 minutos pudesse ainda pensar em ter algumas hipóteses. Deixámos o Boavista ter bola quando não deveria ser”

Estratégia ofensiva

“Ofensivamente temos vários posicionamentos de estratégia e tem muito a ver com a forma como o adversário está a jogar. Nós procuramos os espaços vazios para tornar o jogo mais fácil e objetivo. Durante o jogo vamos mudando várias vezes os jogadores de posição e fizemos isso hoje mais uma vez”

Seis vitórias seguidas no campeonato

“São sinais positivos, somos uma equipa que a qualquer momento faz golo. Não precisamos de estar muito tempo a atacar. O único caso que fugiu um bocadinho a esta regra foi em Kiev. Estivemos muito tempo a atacar sem fazer golo. Com o Darwin e com o Rafa, que são jogadores muito rápidos, a qualquer momento o Benfica desestabiliza a última linha do adversário. Foi isso que aconteceu nos golos. No segundo foi uma bola parada trabalhada. Depois do 3-1 procurei ter o Everton e o Pizzi para ter mais bola e comandarmos o jogo, mas não conseguimos tanto quanto queria”