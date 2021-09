Uma estreia a titular no onze do Benfica para Guimarães

A entrada de Valentino Lazaro, na estreia a titular do austríaco, é a única novidade de Jorge Jesus para o encontro deste sábado com o Vitória, em Guimarães, face ao jogo da última jornada com o Boavista.

O lateral entra para o lugar do indisponível Diogo Gonçalves e vai fazer a ala direita dos encarnados. De resto, Jesus mantém os três centrais e a aposta em Darwin, Rafa e Yaremchuk na frente.

O onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen; Weigl, João Mário, Grimaldo, Valentino Lázaro; Rafa, Darwin, Yaremchuk

O onze do Vitória: Trmal; Sacko, Borevkovic, Mumin, Rafa Soares; Alfa Semedo, André André, Tiago Silva; Marcus Edwards, Quaresma, Estupiñan

