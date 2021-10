Jorge Jesus: "O Benfica jogou à Benfica mas não concretizou aquilo que criou"

Agradecimento aos adeptos

"Antes de fazer um resumo do jogo queria agradecer aos adeptos, não só durante, como depois do jogo, saímos do campo com carinho e ovação como se tivéssemos ganho. Sentiram que o Benfica jogou bem, fez tudo para ganhar, faltou o que define o jogo, que é o golo."

Jogo

"Perdemos um jogo à 8.ª jornada quando fizemos tudo para ganhar. O futebol atraiçoa-nos com muita facilidade, como hoje. É uma derrota que nos custa imenso, mas esta derrota não vai tirar confiança à equipa. Vamos trabalhar para voltar às vitórias já no próximo jogo. O Benfica jogou à Benfica mas não concretizou aquilo que criou."