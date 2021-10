Carlos Alexandre recusou os recursos apresentados por Luís Filipe Vieira e o filho. Juiz considera que excederam o prazo legal

O juiz Carlos Alexandre recusou receber os recursos de Luís Filipe Vieira e do filho, Tiago Vieira, por considerar que o prazo legal de 30 dias para recorrer foi ultrapassado. A notícia do "Observador" foi confirmada à Tribuna Expresso por Magalhães e Silva, advogado do ex-presidente do Benfica: "É uma decisão da qual discordo, porque entendo que o prazo deixou de contar durante as férias judiciais e só terminava a 30 de setembro, data em que o recurso foi apresentado".

Em causa estão as medidas de coação decretadas por Carlos Alexandre no âmbito da operação Cartão Vermelho — caução de 3 milhões de euros e proibição de falar com dirigentes do Benfica e do Novo Banco —, contestadas pela defesa de Vieira.

"O processo era urgente enquanto Luís Filipe Vieira esteve proibido de sair de casa, mas deixou de o ser quando essa medida foi retirada e, portanto, o prazo de 30 dias suspende durante as férias judiciais", argumenta Magalhães e Silva.

A defesa tem agora 10 dias para reclamar desta decisão de Carlos Alexandre para a presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Guilhermina da Encarnação. Se a desembargadora der razão a Carlos Alexandre, as medidas de coação mantêm-se. Se der razão a Vieira, a Relação terá de apreciar o recurso.

A Tribuna Expresso contactou Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Tiago Vieira, que não respondeu.