A reação de Francisco Benitez à derrota: “Congratulo Rui Costa pela eleição e recordo-lhe que a união não se pede, mas conquista-se”

"O dia de hoje é uma enorme vitória de todos os benfiquistas. Uma vez mais, o recorde de participação num ato eleitoral foi batido, sinal de que a cidadania benfiquista está bem viva e não voltará a adormecer. Congratulo Rui Costa pela eleição. Durante a campanha, pediu a união a toda a oposição no caso de ser eleito. Recordo-lhe, uma vez mais, que a união não se pede, mas conquista-se.

Assumo a derrota, realçando que esta se fez de pequenas conquistas. O 'Servir o Benfica' sempre defendeu o voto físico e que as eleições se realizassem a um dia não útil. Não podemos subestimar o contributo destes fatores para a mobilização a que assistimos e a confiança no processo,

Saberemos tirar as ilações deste ato eleitoral e continuaremos o que sempre fomos: um grupo de sócios informado, vigilante e participativo na vida ativa do Sport Lisboa e Benfica. Pessoalmente, agradeço a todos os que me acompanharam e o seu trabalho e dedicação ao longo de todas as semanas, sem o apoio dos quais não estaria aqui hoje.

Honra ao Sport Lisboa e Benfica e glória eterna aos nossos heróis. Viva ao Benfica!"