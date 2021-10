Covid-19. Benfica testa todo o plantel e equipa técnica na sexta-feira

Todos os elementos do departamento de futebol do Benfica, incluindo plantel principal e equipa técnica, vão ser testados na sexta-feira, para despistar o coronavirus SARS-Cov-2, confirmou à Lusa fonte oficial do clube.

“Já estava previsto. Seguimos sempre este protocolo no Seixal. O Benfica, apesar de as autoridades de Saúde e a própria Liga já não o exigirem, faz sempre testes 48 horas antes de qualquer jogo”, disse a mesma fonte.

O Benfica visita domingo o Vizela, pelas 18:00, em encontro da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O treinador do Bayern Munique, que goleou quarta-feira os ‘encarnados’ em Lisboa (4-0), na Liga dos Campeões, teve um teste positivo ao SAR-Cov-2, anunciou a equipa alemã na página oficial da rede social Twitter.

"Julian Nagelsmann testou positivo para o coronavírus, apesar da proteção da vacinação completa. Vai regressar a Munique separadamente da equipa, num voo-ambulância, e vai ficar em isolamento doméstico", lê-se na mensagem do clube bávaro.

O técnico adversário dos encarnados, 34 anos, já não se deslocou na noite de quarta-feira ao Estádio da Luz para a partida da terceira ronda do Grupo E da Champions e a sua ausência foi justificada com uma indisposição devido a “sintomas de gripe” pelo diretor desportivo, Hassan Salihamidzic.