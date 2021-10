Jesus e as “muitas paragens” que levam a que o “campeonato não seja tão intenso”: “Qualquer jogador que caia ao chão é falta”

Perspetivas para a estreia na Taça da Liga

"É um jogo com características completamente diferentes. Normalmente, estas equipas têm nestes troféus a hipótese de vencer algo. Nós vamos encontrar um Vitória que venceu por 2-0 na primeira jornada, logo, se perdermos, estamos fora da competição. Vamos encarar este jogo como uma decisão, porque fará com que a equipa continue, ou não, nesta Taça da Liga. Será um encontro extremamente difícil, porque este Vitória é uma equipa forte que, seguramente, colocará em campo o seu melhor onze. Durante esta série de jogos, nós praticamente não teremos tempo para preparar jogo nenhum, será só recuperar, mas estamos muito confiantes"

Utilizará um onze mais semelhante ao da Taça ou ao do campeonato?

"Temos de tomar opções. Dentro de três dias, estás a jogar no Estoril e, logo a seguir, em Munique. É preciso fazer, nestes três encontros, uma mescla de opções. Seguramente não será o onze que jogou em Vizela, haverá alterações, tal como vai acontecer no Estoril, para que não coloquemos jogadores que estejam em risco de lesão, porque esse é o grande perigo nesta fase. Quando vens de uma Champions, a intensidade do jogo é completamente diferente porque os comportamentos das equipas que estão na Champions são completamente diferentes, isto é, em Portugal jogas contra uma equipa para o campeonato e ela faz-te antijogo seis ou sete vezes. Isso tira a intensidade do jogo, é algo que não vês na Champions e também está relacionado com as arbitragens: aqui em Portugal, qualquer jogador que caía ao chão é falta. Há sempre muitas paragens de jogo que levam a que o nosso campeonato não seja tão intenso"

Importância da Taça da Liga

"É um troféu que, normalmente, é o primeiro a ser decidido em Portugal. Queremos conquistar a Taça da Liga e só temos um jogo para definir se o iremos conquistar ou não. A Taça da Liga é um troféu que é muito bem organizado. Eu tenho uma relação sentimental maior em relação à final da Taça de Portugal, mas a final da Taça da Liga tem uma organização melhor que a da Taça de Portugal. E nós queremos chegar à final desta competição e ganhar"

Benfica tem sido muito apoiado fora

"A grande maioria em Portugal é Benfica e eles vão a todos os jogos onde o Benfica está a jogar. Claro que é mais fácil agradecer-lhes quando ganhas, mas quando não ganhas também tens de respeitá-los, porque eles estiveram ali a ajudar-te a vencer. Mas nos jogos em Guimarães, normalmente, a grande maioria são adeptos do Vitória"