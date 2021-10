Jorge Jesus: "Isto que o V. Guimarães e o Benfica fizeram é que é jogar futebol. Não houve cá jogadores a cair para o chão"

O (excelente) jogo

“Foi um excelente jogo, seis golos, com duas equipas que queriam ganhar. O Benfica a ganhar por 2-0, por 3-1, seja contra qualquer adversário, não se pode deixar empatar, porque o conteúdo defensivo do Benfica é muito forte. É verdade que o Guimarães tem algum mérito. Na 2.ª parte não fomos tão fortes como na 1.ª, é normal, alguns jogadores que não têm jogado tanto começaram a ter falta de intensidade. Seis golos, não é muito normal num jogo, mas tinha a ideia que o jogo ia ser lançado, duas equipas a querer ganhar. Isto é que é jogar futebol, isto que o Vitória de Guimarães e o Benfica fizeram. Não houve cá jogadores a cair para o chão. Isto é que é jogo e espectáculo, foi um excelente jogo para quem veio ao estádio e viu em casa, mas a verdade é que fizeste três golos e tens de sair daqui com uma vitória”

O que falhou na 2.ª parte

“Faltou-nos intensidade na última hora mesmo com as modificações que fiz, que não ajudaram muito. O Diogo e o Rafa não conseguiram entrar no jogo, também não é fácil. Na 1.ª parte houve qualidade no ataque posicional, muita saída forte em contra-golpe e na 2.ª parte nem conseguimos parar o Guimarães nem sair em contra-golpe. O Guimarães fez também por isso, com alterações e modificações táticas, acabando com dois pontas de lança”

Futuro na Taça da Liga

“Ainda temos uma palavra a dizer, estamos dependentes de nós próprios. Se tivéssemos ganho praticamente estava assegurada a possibilidade de passar final four. Não conseguimos mas ainda temos uma chance. Mas face ao jogo deveríamos ter saído daqui com uma vitória. O Guimarães jogou muito bem, mas o Benfica tem de ter a capacidade para segurar o resultado e não teve”