Jorge Jesus: "O meu futuro não sei, estou dependente de resultados"

Estoril-Benfica

“Normalmente, os jogos na Amoreira já são difíceis. O Estoril está a fazer um início de campeonato muito bom, estamos na 9ª jornada, está em quarto lugar. Tem tantas derrotas como o Benfica - só tem uma. Tem demonstrado que é uma equipa defensivamente bem organizada, não é fácil fazer golos ao Estoril. Por isso é que só tem sete golos sofridos. Vai ser um jogo extremamente difícil para o Benfica, não tenho dúvidas nenhumas. O que nos compete é tentar passar as dificuldade que o Estoril nos vai propor, pelo menos em termos de organização defensiva, de forma a arranjar espaço para finalizar. Não há tempo para preparar o jogo, há tempo para recuperar. Já estamos habituados a esta forma das equipas que jogam contra o Benfica, de passarem a maior parte do tempo posicionados defensivamente. Vai ser um jogo difícil.”

Admite regresso a Flamengo?

“Já calculava que me iam fazer essa pergunta. O que é importante para mim é que sou treinador do Benfica, eu e o Benfica temos objetivos definidos, queremos conquistar objetivos. Quero que a águia possa voar alto, de forma que possamos estar sempre próximos de conquistar os títulos a que o Benfica se propôs. Não posso fugir deste pensamento porque o meu pensamento é o Benfica, é hoje, amanhã e todos os dias a pensar como é que podemos melhorar. Se me perguntar se fico satisfeito [pelas manifestações que chegaram do Brasil], de ver um clube de que saí a acarinhar-me como me acarinhou… só se eu fosse insensível [é que nãp ficaria]. Como não sou, são imagens que me tocam, como é óbvio. Não admito regresso nenhum. Ainda por cima, acabo contrato. A minha mala está sempre feita à porta. O treinador vive de resultados. Os resultados é que definem carreiras ou os momentos do treinador. O importante para mim é que o Benfica é a minha casa, vim para Portugal com um objetivo bem definido. O meu futuro não sei, estou dependente de resultados.”

Lembrado da derrota com Sporting, na qual se queixou do vento

“É o habitual no Estoril. É difícil pelos momentos das equipas, faz com que sejam mais difíceis. Como eu disse, o Estoril está forte. Se estiver o tempo complicado, que a bola não possa ter intensidade, muito vento de forma a que não possas ter um futebol técnico-tático de qualidade, um futebol mais salve-se quem puder, claro que fica mais difícil para o Benfica assumir-se dentro das suas ideias de jogo. Não tenho dúvidas. Não sei o que vai acontecer amanhã em relação ao tempo, sei que dão previsão de chuva, mas não tenho noção do que vai ser.”

Adeptos e o sossego

“Os adeptos do Benfica nunca vão estar descansados. Não existe nenhuma equipa do mundo, tirando exceções, que deixe os adeptos descansados. Os jogos ganham-se com muita dificuldade, sejam as equipas que forem, ainda mais em Portugal. Nós, Benfica, para ganhar jogo temos de sofrer .Nem sempre conseguimos ter vitórias com score superior, para dar esse descanso. Já tivemos este ano, mas nem sempre vai acontecer assim. E amanhã sei que não vai acontecer.”

O que espera do Estoril, algo semelhante a jogo com Sporting?

“É verdade que defendem com uma linha de seis. Se calhar, por isso é que defensivamente é uma equipa que não é fácil sofrer golos. Por isso é que também só tem 7 golos sofridos, mais 2 do que o Benfica e mais 3 do que a defesa menos batida, o Sporting. É uma justificação, é uma equipa que defende bem. Vamos ter imensos problemas. O Benfica vai ter um jogo sofrido, não tenho dúvida nenhuma. Não vai ser fácil teres muita supremacia, até podes ter em termos de bola e controlo de jogo, mas não vais arranjar tanta soluções assim para poderes fazer golos. Vai ser um jogo de poucos golos. O que é importante é que o Benfica arranje essas soluções para uma linha de 6. Não nos preparámos para ela, porque não treinámos, hoje é o segundo dia [de treinos]. Os jogadores não treinaram, fizeram treino de recuperação. Não fizeram treino tático. Amanha [sábado] é jogo. Temos de jogar em função do que preparámos o jogo teoricamente, o que é fácil, de conversa, na prática é mais difícil."

Tempo para treinar

“Nem tem o Benfica nem os outros, falando das equipas que estão nas competições europeias. Não têm tempo para preparar jogos, tem tempo para recuperar. Aconteça o que acontecer, não é desculpa de nada. É onde o Benfica quer estar. Se fosse possível, era jogar dia a dia, é sinal de que está em todas [as competições]. Temos de trabalhar em cima do teórico, para podermos amanhã no jogo estarmos, pelo menos, mais ou menos preparados para as situações que nos vão aparecer.”

Poupar João Mário

“Como viram, foi um dos jogadores que não começaram em Guimarães, mas passados cinco minutos teve logo de entrar. A ideia era exatamente isso: deixá-lo não tão carregado para este jogo, porque este jogo vai obrigar os jogadores a serem muito intensos. O João Mário vai ser um dos jogadores que vai ser lançado no jogo, independentemente de ter jogado em Guimarães a maior parte do jogo. Também é verdade que houve outros jogadores que não jogaram em Guimarães que vão estar menos carregados, acreditamos que possam dar outra velocidade ao jogo. A ideia é sempre essa: quando não queres carregar muito a equipa, é para que os jogadores possam ser mais agressivos, rápidos, que pensem mais rápido, porque quando estás carregado isso condiciona todas as faculdades táticas e técnicas.

Mais golos sofridos recentemente

“Começas a perder rotinas, não treinas. O Benfica sofreu 14 golos em 18 jogos. Desses 18, metade sofreu nos últimos três jogos. Os outros 7 sofreu em 15 jogos. Nos últimos três sofreu 7. Tem a ver com o facto de não treinares, tira rotinas. É verdade que os adversários também têm influência, temos de meter aqui Bayern Munique e o jogo de Guimarães. A isso acresce a perda de rotinas.”

Elogios a Pizzi e Nemanja Radonjić pós-Guimarães

“Amanhã ainda temos um treino de manhã, que não é um treino, é onde vou concluir como é que os jogadores que jogaram em Guimarães possam estar. E também o departamento médico vai dar notas do estado físico dos jogadores que jogaram. A partir daí, as minhas decisões vão ser baseadas um bocadinho, não em todos, mas em alguns jogadores que jogaram mais tempo. O factor desgaste do jogo de Guimarães. São 72 horas, ao terceiro dia após o jogo ainda não recuperaste totalmente.”