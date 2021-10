Não foi um salve-se quem puder. Foi a salvação para quem já não parecia ter uma

Não há lógica, tão pouco teoria, que bendiga algum momento por cima de outros quanto à probabilidade de a bola se aninhar dentro da baliza, pode dar-se o caso de um golo ser matutino, vespertino ou no meiotino de um jogo, que o factual é haver momentos melhores do que outros para se marcar e clube algum, caso o vizinho de refeição a deixasse na borda do prato, deixaria de dar uma garfada na hipótese de ao minuto e quarenta e sete segundos já ter um golo feito.

Em noite chuvosa, molhada e ventosa, o primeiro ataque do Benfica com chegada à área deu canto e a bola que João Mário de lá curvou foi desviado pela cabeça do central Lucas para um cedíssimo 0-1, dos que ou fazem matutar sobre se a estratégia acordada para um jogo é para manter, ou se começar a perder é apenas uma constatação para entrar rápido na cabeça e ir embora com ainda mais pressa. Foi essa a opção que telepaticamente terá unido os jogadores do Estoril.

Nunca seria obra do acaso o campeão da última segunda liga ir em quarto lugar na primeira porque a equipa é um caso sério de conspiração planeada com a bola, desde a própria área. Usando o guarda-redes Dani Figueira, em pontapés de baliza ou saídas já com o objeto que importa a rolar, o Estoril atrai, com paciência, a pressão do Benfica, fosse para tentar passes curtos ou para apostar em longos se o adversário confiasse em deixar os seus três defensas sozinhos com muito campo nas costas com os três atacantes.

Encontrasse a equipa Gamboa, o trinco para circular a bola para um dos laterais que, depois, muito tabelava com o extremo desse lado para receberem de volta um passe e ficarem com ela de frente para tudo, ou tentasse achar uma receção de Clóvis, André Franco ou Arthur de costas para os centrais, o Estoril foi jogando sem precipitações e tendo vários ataques em que percorria 60 metros de campo com um claro plano de ataque. O problema, depois, era como entrar nos restantes. Ao intervalo, a equipa rematara três vezes e nenhum com laivos de perigo.

Teve tão poucos por incapacidade própria e pela montagem coesa do Benfica, que pressionou os anfitriões a todo o relvado, começando na área do Estoril, onde podia não conseguir estancar muitas saídas, mas onde chegava amiúde com a supremacia na posse de bola que duraria toda a partida. Atrás, a espécie de losango que o sempre em movimento Weigl desenhava com os três centrais encontrava saídas em qualquer cerco e, com tantas atenções do adversário dadas a João Mário para impedir que esses pés de caxemira tocassem na bola, a escapatória foi outra.

Porque Rafa recuava uns metros para fugir das costas do par de avançados do Benfica, ia espreitar nas dos médios do Estoril e o seu contorcionismo para se livrar de quem o pressionasse era o que desatava múltiplas jogadas. Pelo pequeno e barbudo jogador a equipa acelerava os ataques e seria ele a rematar inofensivamente, aos 21’ e 45’, como Weigl fez aos 8’. Outras três tentativas houve sem ameaçarem por aí além, por entre as várias vezes em que o Benfica conseguia lançar Darwin na correria para ver o seu olhar cravado nos próprios pés e o seu poder de decisão nublado não darem o melhor seguimento a essas jogadas.

RODRIGO ANTUNES/LUSA

As vezes em que o Estoril mostrou ao que joga foram encolhendo, aos poucos, na segunda parte em que deixou de tentar roubar a bola para lá da linha do meio-campo e o Benfica, confortado pelo à-vontade com que os três centrais podiam começar as jogadas, passou atacar de outra forma à medida que a intempérie outonal molhava ainda mais a relva.

Inclinado com propósito para a direita, onde está a apetência de Lucas Veríssimo para farejar passes verticais com destino a um dos avançados, a equipa encurtou a distância média de vida dos passes, aproximando os jogadores que fizeram mais tabelas, pequenas sociedades ao primeiro e aqueles toca-e-vai-buscar que deram ao Benfica muitos ‘quases’ praticamente na pequena área do Estoril.

Esses fizeram-se com Diogo Gonçalves, que entraria para sacar um par de cruzamentos rasteiros que rasaram o pé de alguém; com a apetência de Gonçalo Ramos, saído do banco logo após o descanso, para se acercar de quem joga atrás dele e se oferecer para tabelas; e, especialmente, com João Mário e Rafa a desatarem os pequenos nós quando as jogadas parecem estar na iminência de empancarem em algo.

Mas, de toda a produção e aparente controlo crescente do Benfica surgiram, apenas, uma bomba rasteira (65’) de Lucas Veríssimo, que foi correndo e passando a bola até a rematar já na área, e outra de Everton de pé esquerdo (83’). O segundo golo que sempre pareceu palpável e próximo não apareceu e o amarrado Estoril, incapaz de inventar coisas com princípio, meio e fim, foi sendo mais direto nas suas intenções — que, de perigosas, se resumiram só a um cruzamento do brasileiro Arthur que foi desviado (69’) e fez de Vlachodimos um salvador-voador.

Não que o Benfica tivesse sido um dominador supremo do jogo, com capa de vilão ditador que submete quem apanhar à sua lei, mas, construindo e criando o que lhe foi saindo, foi uma daquelas equipas a ter um daqueles jogos que clichezou no futebol aquela ordem de ideias que o central Lucas disse, no final, com sotaque brasileiro: “faltou fazer o segundo golo, cara, se faz o segundo, faz o terceiro e o quarto, era natural”. Só que não fez.

E o Estoril, cuja vida aparente era canalizada cada vez mais para bolas paradas afim de darem em cruzamentos para a área ou em cantos, teve um último, aos 90,’ em que a cabeça de Loreintz Rosier acabou a desviar para o 1-1. Quem criou o suficiente, mas não aproveitou, era empatado por quem guardou a eficácia para o quase nada que fez chegar até à área.

O Benfica deixou a liderança do campeonato no campo muito praticável apesar do banho de chuva e de Jorge Jesus, em tempos, o ter como um monte dos vendavais devido a experiências passadas que o fizeram temer um salve-se quem puder para este jogo. Não foi, de todo, o caso. Salvou-se é a equipa que parecia que já não podia contra outra que não finalizou aquilo com que poderia ter resolvido o jogo.