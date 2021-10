Rui Costa quer adesão massiva de sócios para votar revisão estatutária do Benfica

O presidente do Benfica assumiu este domingo que a votação da próxima revisão estatutária do clube “não deve ser limitada aos cerca de 0,5%” de sócios que costumam participar nas assembleias-gerais, pelo que pediu uma adesão massiva aos benfiquistas.

Rui Costa, que falava durante a inauguração da casa do Benfica na Figueira da Foz, reforçou que os estatutos têm de ser revistos, tal como tinha defendido durante a campanha eleitoral, mas alertou para a necessidade de o documento ser discutido e aprovado “pelo maior número de associados possível”.

“Entendo que a aprovação de um documento desta importância não deve ser limitado aos cerca de 0,5% de associados que por norma participam numa Assembleia-Geral. Pelo contrário, deve sê-lo pelo maior número de associados possível. Também este tema pretendo que seja alvo de uma grande reflexão”, transmitiu aos presentes.

Ainda nesta matéria, o presidente eleito em 09 de outubro referiu que os atuais estatutos estão “em vigor há mais de 10 anos”, pelo que “é natural que em muitas matérias não estejam alinhados com a realidade dos tempos atuais e com as expectativas” dos sócios benfiquistas.

“Enquanto principal documento que rege a vida do nosso clube, entendo que o processo de revisão dos estatutos do Sport Lisboa e Benfica deve ser iniciado por uma comissão que congregue as diferentes sensibilidades do clube, tendo em vista apresentar um documento em que a maioria dos associados se reveja”, salientou.