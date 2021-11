Jorge Jesus: “Primeiro, sou pai, depois é que sou amigo dos meus filhos. É exatamente a mesma coisa com os jogadores”

As notícias de alegados desentendimentos

“Quero falar para todos os benfiquistas, em relação ao que esta semana apareceu na comunicação social, de algumas mentiras que foram plantadas. Incluíram um grande profissional, que é o Otamendi, capitão de equipa, que sabe quais os limites dele, a responsabilidade dele. Claro que isso é intencional, é no sentido de dividir o grupo, de dividir o Benfica. É para fazer com que os benfiquistas pensem em algo que não existe.

Este grupo está ligado, sabe o que treinador que tem. Também sabemos que a comunicação social não escreve mentiras. Para escreverem, é porque alguém passou. Não me interessa quem passou, mas garanto aos benfiquistas que o grupo está unido. Se os resultados não aparecerem, não é por este motivo. Todo o grupo está ligado e sabemos o que queremos. Não podemos é controlar esta especulação, esta mentira, que até colocou em causa o capitão de equipa.

Para escreverem, alguém teve de passar esta notícia. Não interessa quem foi, o que me interessa é dizer aos benfiquistas que podem estar seguros, porque o grupo está unido, e se os resultados não aparecerem não é por este motivo. A partir daqui, só respondo a perguntas do jogo com o [Sporting de] Braga”.

As reações dos jogadores durante os jogos

“Eu, primeiro, sou treinador dos meus jogadores, estou aqui para defender os interesses do Benfica. É como funciona com os meus filhos. Primeiro, sou pai, depois é que sou amigo dos meus filhos. É exatamente a mesma coisa com os jogadores e todos eles já sabem a relação que tenho, como sempre tive, com os meus jogadores”, exemplificou.

O jogo com o Braga

“Acho que vai ser um excelente jogo, com golo, porque as duas equipas, quanto têm a bola, pensam em ser muito criativas e procuram o golo com facilidade. E os jogos entre boas equipas, normalmente, proporcionam bons jogos e dificuldades a ambas as equipas. O que queremos é deixar mais dificuldades ao [Sporting de] Braga do que eles possam deixar ao Benfica”.