Lucas Veríssimo não joga mais esta temporada: Benfica confirma lesão grave no joelho direito

Lucas Veríssimo vai ser submetido a uma cirurgia ao joelho direito, depois de ter saído lesionado na primeira parte do jogo que opôs Benfica e Sporting de Braga.

Jorge Jesus já tinha dado a dica, dizendo que a lesão era “gravíssima” e o Benfica confirmou esta segunda-feira que o central sofreu uma "rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo"

O brasileiro não joga mais esta temporada.

Foi num lance com Galeno que o central dos encarnados se magoou. A perna de Lucas Veríssimo ficou presa por baixo do jogador do Braga, torcendo o joelho.

O defesa tinha-se mostrado a grande nível, de tal forma que Tite o tinha convocado para os próximos compromissos da seleção brasileira. Ficará agora fora dos relvados por largos meses.