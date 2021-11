Jorge Jesus: “Mercado? Vou trabalhar em cima do Ferro, do André Almeida, do Tomás Araújo. Em janeiro logo se vê”

Paços de Ferreira

“É um jogo de Taça e como sabem todos os jogos de Taça tudo pode acontecer. Ganhar a Taça é o sonho de todos os jogadores e treinadores que estão fora deste contexto das equipas que jogam para serem campeãs. E o Paços tem esse direito de pensar que vai dificultar a vida ao Benfica, não tenho dúvidas que sim. E o Benfica também se preparou para fazer um excelente jogo e passar a eliminatória. Vai ser um jogo difícil e competitivo para o Benfica. O Paços é uma equipa organizada, que sabe defender, os momentos do jogo. Tem alguns jogadores internacionais de outros países”

O jogo 400 no Benfica

“É um sinal dos anos que estou no Benfica. Espero ter muito mais, é um orgulho meu estar num clube top português e europeu, é para isso que trabalhamos, sempre com a mesma paixão e interesse”

Almoço com Rui Costa

“O almoço com o presidente enquadra-se dentro dos almoços que já tivemos este ano, que foram vários - até jantares. A data é que foi pública. Se o presidente do Benfica ou o treinador do Benfica quisessem falar do clube não iam para um restaurante. Todos os dias estamos juntos aqui no Seixal. Fomos almoçar porque é um hábito nosso, uma amizade profunda e foi enquadrado nessa ideia, não mais”

Nova fase com muitos jogos

“Se quiseres estar em todas as competições com objetivo de ganhar, o calendário traz dificuldades e tens de tomar decisões em funções dos jogos, neste caso Taça e Champions. Qual é o mais importante? Não sei. Para mim são os dois. O jogo da Taça é para uma competição que é para todos os adeptos e para mim pessoalmente uma paixão antiga e é o segundo troféu mais importante. Na Champions o objetivo é passar a fase de grupos num grupo em que à partida ninguém nos dava possibilidades. Neste momento estamos a discutir com o Barcelona e eu como treinador do Benfica sinto-me orgulhoso”

Mercado para suprir ausência de Veríssimo

“O jogo com o Braga foi tudo perfeito menos esse momento com o Lucas Veríssimo. Foi talvez das melhores exibições do Benfica este ano. A lesão do Lucas foi negativa e será sempre porque é um jogador de seleção do Brasil e importantíssimo na nossa estratégia. A janela abre em janeiro e até lá temos tempo. Vou trabalhar em cima do Ferro, do André Almeida, do Tomás e outros que eu possa adaptar. Em janeiro logo se vê, mas no momento não estou a pensar nisso”

Lesionados

“Neste momento está o Veríssimo, o Rodrigo Pinho e o Diogo Gonçalves, de resto toda a gente está recuperada para o jogo de amanhã. Mas há jogadores que ainda nem os vi, chegaram hoje das seleções, nem treinam comigo. Vamos ver o que vai acontecer no treino de amanhã, mas seguramente não devem estar em condições de, pelo menos, começarem o jogo com o Paços”

Fotografia com adepto do Flamengo

“Qualquer dia não posso sair de casa. Mas isso já estou habituado, não me perturba. Não sei se é dirigente ou não, não o conhecia. Estava a jantar com um amigo em Lisboa e nesse dia tirei mais de 100 fotografias. Não nego uma fotografia a ninguém e tirei uma foto com esse ator da Porta dos Fundos. Para mim não é tema. Perdoem-me mas o jornalismo não é isso, isso é das revistas cor de rosa”

4x4x2

“Sim, é uma hipótese [voltar ao 4x4x2]. Com o Lucas e o Otamendi de fora é natural que possamos começar em outro sistema. Trabalhámos durante a semana com isso e amanhã temos as duas hipóteses”

Gonçalo Ramos

“O problema não é do Gonçalo Ramos, é de todos os avançados. Quando estão muito tempo sem marcar sentem algum desconforto e é por isso que estão cá os treinadores para os confortar. O Gonçalo Ramos está num grande clube, onde estão jogadores internacionais na posição dele, como o Haris [Seferovic], o Yaremchuk. E ele, pelas seleções jovens. Agora teve a oportunidade de fazer quatro golos e isso deu-lhe confiança. Mas estas duas semanas eu tive a trabalhar aqui o Haris e o Darwin. O Yaremchuk e ele estiveram fora. Por isso a prioridade é para os que estiveram a trabalhar comigo”