Um Benfica com muitas mudanças (mas o sistema não é uma delas)

Seja por lesão ou ainda pelas consequências da paragem para as seleções, o Benfica enfrenta o Paços de Ferreira com muitas ausências ou limitações no setor mais recuado, o que levou Jorge Jesus a equacionar um regresso a um sistema de quatro defesas.

Mas tal não vai acontecer: André Almeida regressa ao onze para completar um trio de centrais que terá ainda Morato e Vertonghen, num onze onde também estarão Gedson e Radonjic.

O onze do Benfica: Helton Leite; Morato, Vertonghen, André Almeida; Grimaldo, Gedson, Weigl, Radonjic; Everton, Darwin e Rafa

O onze do P. Ferreira: Igor Vekic; Fernando Fonseca, Flávio Ramos, Maracás, Antunes; Nuno Santos, Rui Pires, Luiz Carlos; Juan Delgado, Lucas Silva e João Pedro

Acompanhe este encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal aqui na Tribuna, a partir das 20h45.