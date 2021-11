Jorge Jesus: “Vamos para o jogo como fomos na Luz. Acreditamos que temos uma chance para passar esta fase. Se perdermos, acabou”

O Barcelona

“Por ter mudado de treinador não espero um Barcelona com ideias diferenciadas em termos de sistema. Quem foi formado naquela casa, como o Xavi e não só, sabe qual é a ideia daquela equipa. Tanto Koeman como Xavi, jogam num 4-3-3. Agora, cada treinador dá dinâmicas diferenciadas, escolhe jogadores diferentes e pode ser mais forte ou não. Com a chegada do Xavi há um ambiente favorável, deixa a equipa mais confiante, mas continua a ser, com o Xavi ou com o Koeman, uma grande equipa.”

Derrota compromete renovação?

“O que interessa discutir aqui é que o Benfica está a disputar a passagem aos oitavos. Amanhã [terça-feira] vai ser uma final para Barcelona e Benfica.”

Vai arriscar?

“Se o Benfica empatar 0-0, ainda pode ser apurado. Fica em vantagem [confronto direto com Barcelona], à espera do jogo Bayern-Barcelona. Esse resultado será muito mais negativo para eles do que será para o Benfica, ninguém tem dúvidas disso. Vamos à procura de jogar para ganhar, sabendo que vamos estar durante o jogo, como qualquer equipa no Camp Nou passa por isso, apertados defensivamente.

O Barcelona tem muita posse de bola, é o que caracteriza a sua ideia de jogo e o treinador. Vamos para o jogo como fomos na Luz, em que ganhámos 3-0. Acho que poucas equipas do mundo podem fazer isso, mas o Benfica fez. Acreditamos que temos uma chance para passar esta fase. Se perdermos, acabou. Se ganharmos, estamos cada vez mais perto. Se empatarmos, estamos dependentes do Bayern-Barcelona.”

João Mário

“Vai estar convocado, ainda temos um treino amanhã de manha. As indicações são boas, acredito que possa estar no jogo.”

Estratégia

“Será mais difícil do que o pressing que fizemos no Estádio da Luz, mas não vamos fugir à nossa ideia, vai ser igual. Vamos tentar saber quando é que temos de estar numa pressão alta, quando temos de estar numa pressão mais baixa. É nesses momentos posicionais que o Benfica tem de se adaptar, como se adaptou em Lisboa. Estamos preparados, treinámos em função dessas ideias.”

Eventual convite para treinar o Brasil depois do Mundial

“[Risos] Hoje sou eu que escolho quem quero treinar. Quando comecei a carreira não era assim. Nunca nenhum estrangeiro treinou a seleção do Brasil, penso que também não vou ser eu. Qualquer treinador do mundo gostava de treinar a seleção do Brasil.”