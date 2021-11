Um capitão na defesa e um regresso no meio-campo no onze do Benfica em Barcelona

Grande parte das ambições europeias do Benfica passam pelo Camp Nou. Contra o Barça de Xavi, uma derrota significa a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões.

Ora, para tentar voltar a bater o pé aos catalães, Jorge Jesus aposta em André Almeida como parceiro de defesa de Otamendi e Vertonghen, relegando Morato para o banco. Na direita, Gilberto ganha a corrida a Lázaro e João Mário, 14 dias depois da lesão contra o Sporting de Braga, volta ao onze.

Na frente, Darwin começa no banco, ao contrário de Everton. Já no Barça, Xavi aposta em Nico, Demir e Gavi, todos com menos de 20 anos.

Onze Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Everton, Yaremchuk

Onze Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Nico; Gavi, Memphis, Demir

