Jorge Jesus e o remate de Seferovic: “Já passou, aquilo acontece. O Haris vai jogar a titular, é o único que tem essa certeza”

Belenenses SAD

“É um regresso ao campeonato português e um regresso ao adversário que vamos defrontar amanhã [sábado], histórico, um dos dérbis de Lisboa. Hoje já não é tão forte como no passado, mas recordo-me de vários dérbis com o Belenenses onde eram sempre muito competitivos, será a mesma coisa, não no Restelo, mas no Jamor. Para mim, é um clube com muita história e faz-me lembrar os últimos anos como treinador e jogador nesse clube.”

Jogo

“Vai ser difícil. O Belenenses tem uma equipa muito competitiva, não há jogos fáceis no campeonato português. Aqui a história coloca-se sempre igual: o Benfica quer ganhar, o Belenenses quer não perder. Estamos muito confiantes.”

Barcelona e a falha de Seferovic

“O Benfica podia vencer o jogo e ficar dependente de si e não de outros. Por acaso, foi uma estatística que não fui ver ainda: não sei se alguma equipa, nos últimos 10 ou 15 anos, na Champions, ganhou dois jogos ao Barcelona. Se calhar, não há nenhuma, e o Benfica ia ficar na história, em dois jogos ia ganhar os dois. No campo estavam mais três jogadores de joelhos, não era só eu, mas já passou. Aquilo acontece. O Haris tem a confiança da equipa e do treinador, tanto é assim que vai jogar a titular. É o único que tem a certeza que vai jogar.”

Libertadores: Flamengo ou Abel?

“No outro ano, mandei uma mensagem ao Abel porque a final era no Maracanã e disse-lhe que tinha de voltar a vencer um portuga. Este ano é diferente. Este ano está um clube que me amou, jogadores que trabalharam comigo 14 meses. Este ano quero que ganhe o Flamengo.”

Sorteios da Taça e play-off da seleção

“Tanto o Benfica como o nosso rival Porto não têm tido sorte. Eles ficaram num dos grupos mais fortes da Champions, nós também. Vamos defrontar-nos, assim ditou o sorteio. E, a seguir, Portugal também não [teve sorte]. Caso vença o primeiro jogo, tem depois a Itália, também não foi um sorteio agradável. Às vezes, as coisas difíceis são as mais fáceis.”

Manter Otamendi como central do meio ou...?

“Vou convidá-lo [ao jornalista] para meu assistente, vai ser meu adjunto. Você faz perguntas… bem! De futebol. O Otamendi, jogando numa estrutura de três defesas, é muito importante que jogue no meio. Primeiro, não se desposiciona muito, tem mais tempo para comandar essa linha de três. Não está sempre em ação, joga na posição para passar à ação. Jogando numa estrutura de três, pelo lado direito ou esquerdo [como central], colocam-no à prova pela largura do jogo, ali [no centro] é pela profundidade, ou frontal ou nas costas dele. Ele é um jogador que organiza muito bem a equipa posicionalmente. O facto de não sair dali ajuda muito mais a equipa. O jogo que ele fez em Barcelona se calhar foi o melhor que fez no Benfica. Chegou a essa jogo fresquinho.”

B Sad jogará diferente com novo treinador?

“Esperamos uma equipa defensivamente forte, que praticamente quando tiver de defender no seu meio campo estará em 5-4-1, tentando não dar espaço entre linhas ao Benfica, fechando um pouco a largura do jogo também, procurando saídas para contragolpe.”

Foco

“É sempre diferente. A adrenalina do jogo da Champions é completamente diferente, fisicamente e emocionalmente, até para o treinador. A nossa mensagem a passar é: o foco está neste jogo, que é tão ou mais importante que o da Champions, e [vamos] tentar perceber quais os jogadores que fisicamente ainda não recuperaram, para lançar outros.”

André Almeida como central-direito

“Vai desempenhar bem aquele lugar e estou tranquilo até janeiro e depois de janeiro.”