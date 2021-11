Rui Costa: "Em nenhuma circunstância o Benfica é responsável por esta página negra que nos envergonha a todos"

Declaração inicial

"Queira lamentar o que aconteceu hoje aqui no Jamor, esta página negra do futebol português e até do país. Mas queria dizer que em nenhuma circunstância o Benfica foi tido ou achado para que este jogo se realizasse. O Benfica simplesmente cumpriu com o regulamento, tal como foi obrigado a fazer, da mesma forma que o Belenenses foi obrigado a entrar em campo, uma vez que o regulamento obrigaria a ir a jogo tendo oito jogadores. Por consequência, foi o que o Benfica foi obrigado a fazer, uma vez que se o Benfica não se apresentasse, quem perderia os pontos era o Benfica.

É inútil estarmos a desvirtuar o que aconteceu, é inútil estarmos a esconder que estamos todos envergonhados com o que aconteceu hoje no Jamor, mas em nenhuma circunstância o Benfica é responsável por esta página negra que nos envergonha a todos. Não nos agradou, de maneira nenhuma, entrarmos em campo nestas condições, não beneficia o futebol português, mas não passem esse ónus para o Benfica, porque o Benfica foi, assim como o Belenenses, obrigado a entrar em campo. As duas entidades que poderiam cancelar este jogo - a DGS e a Liga - não o fizeram, logo não poderia ser o Benfica a fazê-lo"

Houve tentativa do Belenenses SAD falar com o Benfica para adiar o jogo?

"A essa hora o Benfica já estava equipado, numa circunstância em que nem sabia quantos jogadores é que o Belenenses tinha para entrar em campo. Não houve nenhuma formalização, quer pelo Belenenses quer pela Liga, de anulação do jogo. Durante o dia houve declarações a dizer que o Belenenses iria a jogo, sem saber quantos jogadores tinha para apresentar, situação à qual o Benfica é alheio. Sei perfeitamente em que estado está o presidente do Belenenses, porque nós o ano passado passámos por isso, chegámos a ir a jogo com 35 pessoas em casa, grande parte delas jogadores. Hipotecámos o campeonato pela covid, perdemos uma meia-final da Taça da Liga pelo covid. Lamento a situação do Belenenses, mas repito: mesmo àquela hora, não era nem o Benfica nem o Belenenses que poderiam adiar este jogo. O Benfica apenas cumpriu com o que estava obrigado, que era apresentar-se em campo, caso contrário era o Benfica que perdia os pontos neste jogo"

"O Belenenses não formalizou nada que fizesse com que este jogo não se realizasse, assim como nós não recebemos da Liga nenhuma indicação que o jogo podia não se realizar. As indicações que o Benfica teve foi para ir para dentro do campo"

"Ao Benfica não agradou fazer este jogo, nem eu permitiria, independentemente de eu ter passado pelo que passei no ano passado, não permitiria que o futebol português passasse por uma página dessas, desde que, em conversações com a Liga, com o Belenenses e a DGS chegássemos à conclusão que não haveria condições para haver o jogo. Não foi o que aconteceu.

Nem o Benfica instituição, nem eu pessoalmente, gostamos de uma situação destas. Eu joguei futebol e sei bem o que é que os jogadores das duas equipas passaram dentro do campo. Mas tive de respeitar os adeptos que estavam dentro do Jamor, tive de respeitar todas as situações que a Liga e a DGS nos obrigaram a fazer, e essas foram entrar para dentro do campo, sob pena de perderem os três pontos"

De quem é a responsabilidade?

"A responsabilidade não é, certamente, do Benfica. Não era o Benfica que decidia, não passem esse ónus ao Benfica. O Benfica cumpriu os regulamentos porque foi obrigado a cumprir os regulamentos, caso contrário era o Benfica que perdia os três pontos. Vocês ouviram, tal como eu, que até à hora de almoço o presidente do Belenenses não colocava em questão a realização deste encontro. Até recebermos a ficha de jogo, não sabíamos quantos jogadores o Belenenses tinha à disposição. Se é correcto fazer um jogo nestas condições? Não, não é"

Isto afeta a verdade desportiva?

"Afeta o futebol português e afeta o país. Não é só a verdade desportiva. Este jogo realizado desta forma beneficia alguém? Não beneficia. Não foi responsabilidade do Benfica ter de se apresentar em campo nestas condições.

"Eu estou triste com o que passei hoje. Enquanto homem do futebol, estou triste com aquilo que passei hoje. E, sobretudo, por ver o meu Benfica envolvido numa situação destas sem ser tido nem achado. Eu lembro-me do Sporting jogar em Setúbal há um ou dois anos nas mesmas condições e não me lembro de ouvir uma frase em contrário. O Benfica, em nenhuma circunstância, esteve em condições de ir para campo sem custo de não perder este jogo. O Benfica teve de ir para dentro de campo para cumprir os regulamentos"

Quem deveria ter atuado?

"Vai ter de se analisar o que aconteceu. Mas a própria DGS tinha de ter uma outra posição sobre este assunto, ou se pode jogar ou não se pode jogar. Há aqui outro elemento: nós não sabemos que riscos é que corremos hoje também. Nós o ano passado alertámos para isto, chegámos a dizer que colocávamos em risco os adversários. Hoje acontece o mesmo. Eu não sei se amanhã estes nove rapazes que entraram em campo pelo Belenenses, aos quais eu faço um aplauso, não terão Covid e se não passou para algum elemento dos nossos. Isto é uma questão de saúde pública. Não interessava ao Benfica correr esse risco também. O Benfica terá um mês de dezembro em que vai apanhar Sporting, Dínamo Kiev, duas vezes o FC Porto, além dos outros jogos que vocês conhecem. Acham que era nossa atitude pormos os nossos jogadores em risco com o mês que vamos ter? Não passem esse ónus para o Benfica, que é o menos responsável nesta situação"