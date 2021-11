Benfica reforça que "não foi parte ativa na decisão de se ter realizado a partida” com a Belenenses SAD

O Benfica voltou esta segunda-feira a manifestar-se sobre o caso que abalou o futebol português no sábado, reiterando em comunicado que "não foi parte ativa na decisão de se ter realizado a partida" com a Belenenses SAD.

De recordar que a Liga disse esta segunda-feira após reunião da direção que o seu delegado aventou a possibilidade de um adiamento da partida antes da reunião preparatória da mesma, mas que tal cenário foi afastado tanto pelo delegado da Belenenses SAD como pelo delegado do Benfica.

O clube aponta ainda que foi "obrigado a apresentar-se em campo sob pena de ser penalizado" e "lamenta profundamente ter estar envolvido, sem nenhuma responsabilidade própria, num dos episódios mais tristes da história do futebol português".

Os encarnados dizem agora aguardar "serenamente" as conclusões da participação disciplinar enviada pela Liga à Federação Portuguesa de Futebol e que irá "acatar as decisões" tomadas.

Leia aqui o comunicado do Benfica:

1- O Sport Lisboa e Benfica reitera que lamenta profundamente ter estado envolvido, sem nenhuma responsabilidade própria, num dos episódios mais tristes da história do futebol português.

2- O Sport Lisboa e Benfica não foi parte ativa na decisão de se ter realizado a partida, tendo sido obrigado a apresentar-se em campo sob pena de ser penalizado.

3- O Sport Lisboa e Benfica aguarda serenamente as conclusões do processo disciplinar e de apuramento de responsabilidades aberto pela Liga de Clubes e acatará as decisões que forem tomadas por parte das entidades competentes.